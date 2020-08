Nâng cấp đáng giá làm nên sức mạnh bút S Pen trên Galaxy Note20

Ngày 5/8, Samsung giới thiệu hàng loạt sản phẩm tại sự kiện Unpacked 2020, tâm điểm là Galaxy Note20 và Galaxy Note20 Ultra. Ngoài cải tiến mới về thiết kế, tính năng, thì những nâng cấp về bút S-Pen trên bộ đôi điện thoại cũng là điều khiến các fan công nghệ quan tâm. Bút S-Pen là phụ kiện đi kèm không thể thiếu khi nhắc đến dòng Samsung Galaxy Note. Năm nay, bút S-Pen trên Galaxy Note 20 cũng có nhiều cải tiến thú vị khiến người dùng mong mỏi từng ngày siêu phẩm ra mắt để được chính thức trên tay trải nghiệm. Sau rất nhiều năm trung thành với vị trí bên phải cổng sạc thì năm nay S-Pen trên Galaxy Note 20 đã di chuyển sang bên trái đúng như dự đoán của nhiều leaker trước đó. Về kích thước chiếc bút ''thần thánh'' này gần như không thay đổi so với thế hệ S-Pen cũ, còn màu sắc cùng tông màu với điện thoại. Tuy nhiên điều khiến các Samfan háo hức hơn cả khi sở hữu trên tay bộ đôi Samsung Galaxy Note mới là độ nhanh nhạy của bút S-Pen. Được hỗ trợ Wacom layer, bút S-Pen mới có độ trễ chỉ 9 ms, tốc độ nhận diện nhanh, chính xác nhằm mang đến cảm giác dùng như viết thật. Việc giảm độ trễ phản hồi từ bút kết hợp với màn hình tần số quét 120Hz của Note 20 hứa hẹn mang đến trải nghiệm viết vẽ vượt trội hơn mọi thế hệ trước đó. Bên cạnh đó, ghi chú trên màn hình Galaxy Note20 hiện có thể được chuyển sang định dạng Microsoft Office và được đồng bộ hóa với các thiết bị khác của người dùng thông qua Samsung Notes. Bút S Pen cũng có thể được sử dụng để điều hướng với 5 hành động Anywhere mới, tính năng điều khiển không chạm. Bằng cách "vẽ" các hình dạng trong không khí (không ở gần màn hình), bạn có thể quay lại mở các ứng dụng gần đây, về màn hình chính và nhiều thứ thú vị khác. Hay S-Pen Pointer giúp người dùng có thể tùy chỉnh độ rộng, màu sắc và tốc độ hoạt động của con trỏ một cách linh hoạt như con trỏ máy tính. Việc trang bị tính năng này sẽ rất hữu ích trong trường hợp sử dụng Dex Mode, góp phần hoàn thiện chuỗi thao tác trải nghiệm của dòng Galaxy Note 20 năm nay. Trên Galaxy Note20 cũng được bổ sung tính năng ghi chú ghi âm. Máy sẽ ghi nhớ theo vị trí mà người dùng viết bằng bút S-Pen, từ đó có thể mở ghi âm để nghe lại nếu cần. Không sai khi nói rằng, bút S-Pen chính là điểm khác biệt lớn nhất của dòng Note so với Galaxy S20, trong khi khoảng cách giữa hai dòng này về thiết kế, cấu hình, tính năng ngày càng thu hẹp. Cùng với những nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình, camera hay sức mạnh của bút S-Pen, Samsung Galaxy Note 20 series được xem là sản phẩm chủ lực của Samsung, sẽ cạnh tranh với các mẫu máy cao cấp từ Apple, Huawei hay Google trong nửa cuối 2020. Ngoài màu đen và trắng, Galaxy Note20 Ultra còn có màu đồng. Galaxy Note20 có màu sắc trẻ trung hơn như xanh lá, nâu và đồng. Galaxy Note mới sẽ có thêm bản 5G tại Việt Nam cho người dùng lựa chọn. Galaxy Note20 và Note20 Ultra có giá bán lần lượt là 24 triệu đồng và 30 triệu đồng tại Việt Nam, chính thức mở bán vào ngày 21/8. Trên tay Samsung Galaxy Note 20 và Note 20 Ultra tại Việt Nam! | FPT Shop

Ngày 5/8, Samsung giới thiệu hàng loạt sản phẩm tại sự kiện Unpacked 2020, tâm điểm là Galaxy Note20 và Galaxy Note20 Ultra. Ngoài cải tiến mới về thiết kế, tính năng, thì những nâng cấp về bút S-Pen trên bộ đôi điện thoại cũng là điều khiến các fan công nghệ quan tâm. Bút S-Pen là phụ kiện đi kèm không thể thiếu khi nhắc đến dòng Samsung Galaxy Note. Năm nay, bút S-Pen trên Galaxy Note 20 cũng có nhiều cải tiến thú vị khiến người dùng mong mỏi từng ngày siêu phẩm ra mắt để được chính thức trên tay trải nghiệm. Sau rất nhiều năm trung thành với vị trí bên phải cổng sạc thì năm nay S-Pen trên Galaxy Note 20 đã di chuyển sang bên trái đúng như dự đoán của nhiều leaker trước đó. Về kích thước chiếc bút ''thần thánh'' này gần như không thay đổi so với thế hệ S-Pen cũ, còn màu sắc cùng tông màu với điện thoại. Tuy nhiên điều khiến các Samfan háo hức hơn cả khi sở hữu trên tay bộ đôi Samsung Galaxy Note mới là độ nhanh nhạy của bút S-Pen. Được hỗ trợ Wacom layer, bút S-Pen mới có độ trễ chỉ 9 ms, tốc độ nhận diện nhanh, chính xác nhằm mang đến cảm giác dùng như viết thật. Việc giảm độ trễ phản hồi từ bút kết hợp với màn hình tần số quét 120Hz của Note 20 hứa hẹn mang đến trải nghiệm viết vẽ vượt trội hơn mọi thế hệ trước đó. Bên cạnh đó, ghi chú trên màn hình Galaxy Note20 hiện có thể được chuyển sang định dạng Microsoft Office và được đồng bộ hóa với các thiết bị khác của người dùng thông qua Samsung Notes. Bút S Pen cũng có thể được sử dụng để điều hướng với 5 hành động Anywhere mới, tính năng điều khiển không chạm. Bằng cách "vẽ" các hình dạng trong không khí (không ở gần màn hình), bạn có thể quay lại mở các ứng dụng gần đây, về màn hình chính và nhiều thứ thú vị khác. Hay S-Pen Pointer giúp người dùng có thể tùy chỉnh độ rộng, màu sắc và tốc độ hoạt động của con trỏ một cách linh hoạt như con trỏ máy tính. Việc trang bị tính năng này sẽ rất hữu ích trong trường hợp sử dụng Dex Mode, góp phần hoàn thiện chuỗi thao tác trải nghiệm của dòng Galaxy Note 20 năm nay. Trên Galaxy Note20 cũng được bổ sung tính năng ghi chú ghi âm. Máy sẽ ghi nhớ theo vị trí mà người dùng viết bằng bút S-Pen, từ đó có thể mở ghi âm để nghe lại nếu cần. Không sai khi nói rằng, bút S-Pen chính là điểm khác biệt lớn nhất của dòng Note so với Galaxy S20, trong khi khoảng cách giữa hai dòng này về thiết kế, cấu hình, tính năng ngày càng thu hẹp. Cùng với những nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình, camera hay sức mạnh của bút S-Pen , Samsung Galaxy Note 20 series được xem là sản phẩm chủ lực của Samsung, sẽ cạnh tranh với các mẫu máy cao cấp từ Apple, Huawei hay Google trong nửa cuối 2020. Ngoài màu đen và trắng, Galaxy Note20 Ultra còn có màu đồng. Galaxy Note20 có màu sắc trẻ trung hơn như xanh lá, nâu và đồng. Galaxy Note mới sẽ có thêm bản 5G tại Việt Nam cho người dùng lựa chọn. Galaxy Note20 và Note20 Ultra có giá bán lần lượt là 24 triệu đồng và 30 triệu đồng tại Việt Nam, chính thức mở bán vào ngày 21/8. Trên tay Samsung Galaxy Note 20 và Note 20 Ultra tại Việt Nam! | FPT Shop