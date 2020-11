Nam streamer chi hàng trăm triệu đồng mua giày giống... thần tượng

Nam Streamer Zhang Daxian (Trương Đại Thần) được nhiều người biết đến với việc livestreaming tựa game Vương giả vinh diệu (League of Kings) trên nền tảng HuYa. Streamer sinh năm 1991 nổi tiếng là streamer chịu chơi và chiều fan trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Anh chàng cũng sở hữu tài chơi game đỉnh cao và lối nối chuyện hài hước nên nhanh chóng nổi tiếng và có lượng fan khủng trên Weibo. Vừa qua, cộng đồng mạng lại xôn xao khi anh chàng cho biết đã chi 277 triệu đồng để tậu đôi sneaker Nike Jordan 1 Dior phiên bản giới hạn. Anh chàng cho biết đã rất vất vả mới có thể mua được đôi giày này Lí do anh chàng săn lùng bằng được đôi giày này là vì thần tượng của mình. Vì muốn mang giày giống Châu Kiệt Luôn mà Trương Đại Thần đã chịu chi một số tiền "khủng". Đôi sneaker Nike Jordan 1 Dior có giá ban đầu là 2.000-2.200 USD cho 2 phiên bản thấp và cao cổ. Tuy nhiên nếu qua tay các "dân buôn", nó bị độn lên hơn 10.000 USD. Trước đó, anh chàng đã thể hiện độ chịu chi và chiều fan của mình mua cả một thùng iPhone 12 mới ra mắt để tặng cho người hâm mộ. Chỉ vì tình cờ nghe lời than thở 'thật khó để mua iPhone mới' của fan mà anh chàng đã chi một số tiền lớn khiến ai cũng nể phục. Trong một bài đăng trên Weibo, Zhang Daxian đã kêu gọi mọi người hãy tham gia sự kiện nhận quà của anh tại phòng stream 688. Với tính cách hào phóng của mình, anh chàng ngày càng được lòng cư dân mạng. Trương Đại Thần chia sẻ rằng: "Lúc đầu, tôi cũng nghĩ đôi giày này không có gì nổi bật, nhưng khi tôi nhìn thấy Châu Kiệt Luân phối đồ với nó, tôi đã cảm thấy đôi giày này thật đặc biệt." Nghề streamer

Nam Streamer Zhang Daxian (Trương Đại Thần) được nhiều người biết đến với việc livestreaming tựa game Vương giả vinh diệu (League of Kings) trên nền tảng HuYa. Streamer sinh năm 1991 nổi tiếng là streamer chịu chơi và chiều fan trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Anh chàng cũng sở hữu tài chơi game đỉnh cao và lối nối chuyện hài hước nên nhanh chóng nổi tiếng và có lượng fan khủng trên Weibo. Vừa qua, cộng đồng mạng lại xôn xao khi anh chàng cho biết đã chi 277 triệu đồng để tậu đôi sneaker Nike Jordan 1 Dior phiên bản giới hạn. Anh chàng cho biết đã rất vất vả mới có thể mua được đôi giày này Lí do anh chàng săn lùng bằng được đôi giày này là vì thần tượng của mình. Vì muốn mang giày giống Châu Kiệt Luôn mà Trương Đại Thần đã chịu chi một số tiền "khủng". Đôi sneaker Nike Jordan 1 Dior có giá ban đầu là 2.000-2.200 USD cho 2 phiên bản thấp và cao cổ. Tuy nhiên nếu qua tay các "dân buôn", nó bị độn lên hơn 10.000 USD. Trước đó, anh chàng đã thể hiện độ chịu chi và chiều fan của mình mua cả một thùng iPhone 12 mới ra mắt để tặng cho người hâm mộ. Chỉ vì tình cờ nghe lời than thở 'thật khó để mua iPhone mới' của fan mà anh chàng đã chi một số tiền lớn khiến ai cũng nể phục. Trong một bài đăng trên Weibo, Zhang Daxian đã kêu gọi mọi người hãy tham gia sự kiện nhận quà của anh tại phòng stream 688. Với tính cách hào phóng của mình, anh chàng ngày càng được lòng cư dân mạng. Trương Đại Thần chia sẻ rằng: "Lúc đầu, tôi cũng nghĩ đôi giày này không có gì nổi bật, nhưng khi tôi nhìn thấy Châu Kiệt Luân phối đồ với nó, tôi đã cảm thấy đôi giày này thật đặc biệt." Nghề streamer