Mổ xẻ lỗi nghiêm trọng iOs 16.5 vừa ra mắt đã mắc phải

Vừa mới ra mắt được 5 ngày, tuy nhiên, iOS 16.5 của Apple đã gặp phải lỗi nghiêm trọng với Lightning to USB 3 của hãng. Nhiều người dùng iPhone cho biết phụ kiện Lightning to USB 3 đã không thể kết nối bình thường ngay sau khi họ cập nhật thiết bị lên iOS 16.5. Một iFan cũng phản ảnh iPhone 13 Pro Max của anh cũng không thể kết nối với thiết bị nghe nhạc thông qua cổng chuyển đổi Lightning to USB 3 ngay sau khi anh cập nhật lên iOS 16.5. Đối với những người dùng iPhone thì sẽ không còn xa lạ với Lightning to USB 3. Lightning to USB 3 là một phụ kiện cho phép người dùng chuyển đổi từ cổng lightning truyền thống của Apple sang cổng USB phổ biến trên các thiết bị iPhone, iPad. Thông qua thiết bị chuyển đổi cổng này, người dùng có thể kết nối với các thiết bị khác như kết nối mạng, thiết bị âm thanh… Sau hơn một tháng thử nghiệm, iOS 16.5 đã chính thức có mặt trên iPhone với nhiều tính năng mới. Tính năng mới có thể dễ dàng nhận thấy đầu tiên đó là tất cả đều có phần Apple News dành riêng cho thể thao. Người dùng có thể cập nhật thứ hạng, tỷ số và câu chuyện mà không phải lướt qua các bài viết khác. iOS 16.5 cũng bổ sung thêm một hình nền Pride mới cho màn hình khóa, nhằm ủng hộ cộng đồng và văn hóa LGBTQ+. Bên cạnh đó, hệ điều hành mới sẽ khắc phục một số sự cố khiến Spotlight có thể không phản hồi, giải quyết lỗi ứng dụng Podcast trong CarPlay và khắc phục sự cố khiến cài đặt thời gian sử dụng không đồng bộ trên các thiết bị. Với các tính năng mới được đưa vào, iOS 16.5 đã đáp ứng được các nhu cầu của người dùng và giúp cho trải nghiệm sử dụng iPhone của họ trở nên tốt hơn và dễ dàng hơn.

