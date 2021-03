Mỏ vàng cực lớn nhưng bị cô lập do thời tiết khắc nghiệt

Mỏ vàng Kupol nằm ở phía bắc của Vòng Bắc Cực, trong khu vực tự trị Chukotka của Nga về phía đông bắc (Viễn Đông), cách thị trấn gần nhất cũng đến 220 km. Người ta phát hiện mỏ vàng Kupol từ những năm 1930. Những vỉa vàng bị chôn vùi dưới lớp băng ở vùng xa xôi này của nước Nga đã từng được khai thác bởi các tù nhân. Nhiều người đã cố gắng tiếp cận để khai thác vàng tại đây. Tuy nhiên, do thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, xuống đến -50 độ C, nên họ phải từ bỏ việc đào vàng. Năm 2007, Tập đoàn vàng Kinross Gold của Canada đã mua toàn bộ mỏ vàng Kupol với giá 700 triệu USD và bắt đầu tiến hành khai thác bằng thiết bị chuyên dụng năm 2008. Kupol được xem là mỏ vàng hiện đại nhất thế giới. Thông qua hệ thống điều khiển từ xa, những giàn khoan được bao bọc cẩn thận này có thể khoan đến những ngóc ngách sâu nhất dưới lòng đất, giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động với thợ mỏ. Công việc dưới lòng đất vẫn yêu cầu công nhân trực tiếp có mặt nhưng không cần nhiều người. Nhiệm vụ của họ là gia cố tường thành và giám sát vận chuyển quặng. Trước đó, người ta mất 5 năm để xây dựng khu mỏ. Kinross Gold đã thuê 1.200 công nhân làm việc khai thác vàng. Đây là công việc khó khăn, các công nhân/nhân viên phải làm việc 12 giờ mỗi ngày trong hai tháng liên tục trước khi nghỉ hai tháng. Có 2 cách để tiếp cận mỏ vàng Kupol. Một là đường hàng không (Sân bay Kupol cách nó 12 km về phía Bắc) và con đường tạm dài 360 km, chỉ có thể đi được từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm (tháng hè để tránh nhiệt độ giảm lạnh quá mức). Con đường này còn được gọi là con đường mùa đông - lối vào đất liền duy nhất tới Kupol từ thị trấn cảng Pevek. Kinross Gold xây dựng lại con đường này hàng năm trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 1, với việc xây dựng yêu cầu nhiệt độ từ −25 độ C trở xuống. Vào tất cả các thời điểm khác trong năm, mỏ vàng Kupol chỉ có thể đến được bằng máy bay trực thăng và máy bay cánh cố định. Kinross Gold đã xây dựng cơ sở vật chất cho Kupol rất đầy đủ, tạo điều kiện cho công nhân làm việc. Trại công nhân trị giá 40 triệu USD bao gồm một phòng tập thể dục kích thước đầy đủ, phòng thể thao, bàn bi-a, phòng âm nhạc, thư viện, phòng cầu nguyện, TV và thư viện video. Một đường hầm kín, dài 900 mét, được mệnh danh là "Hành lang Bắc Cực", cho phép công nhân đi lại giữa trại và khu mỏ mà không phải chịu lạnh trong mùa đông. Nhân viên khu mỏ được trả lương cao hơn khoảng 25% so với mức bình quân của khu vực. Họ chủ yếu là người Nga và Ukraine.

