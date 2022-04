Mở mộ vua Ai Cập Tutankhamun, chuyên gia choáng váng thấy thứ này

Ngày 4/11/1922, một nhóm nghiên cứu do nhà Ai Cập học người Anh Howard Carter đứng đầu đã khai quật lăng mộ, có xác ướp của vua Tutankhamun, hay còn gọi là vua Tut. Vua Tut trở thành pharaoh năm 9 tuổi. 9 năm sau khi lên ngôi, năm 1327 trước Công nguyên, vua Tut đột ngột qua đời. Ông được an táng tại thung lũng các vị vua, nằm ở bờ tây sông Nile. Ảnh: The San Diego Union. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện hơn 5.000 cổ vật bên trong mộ của vị vua trẻ này, và đa số trong số đó đều được làm bằng vàng từ mặt nạ, cung tên, cỗ xe. Riêng quan tài, ước tính đã được làm từ 110kg vàng. Howard Carter và nhóm nghiên cứu mất 10 năm để ghi chép và phân loại từng món đồ. Ảnh: Afisha. Theo National Geographic, kể từ khi lăng mộ được phát hiện, vua Tutankhamun trở nên nổi tiếng, thu hút sự tò mò của nhiều thế hệ nhà nghiên cứu. Phần lớn vật phẩm được tìm thấy tại lăng mộ vua Tut hiện được trưng bày tại Bảo tàng Cairo (thành phố Cairo, Ai Cập). Ảnh: CNN. Người Ai Cập cổ đại tin rằng, khi đến thế giới bên kia, linh hồn của người chết sẽ phải chịu cực khổ nếu thi thể bị tổn hại, nên cần phải ướp xác cẩn thận và cho mang theo những món đồ quý giá. Thần Osiris, vị thần có màu da xanh cai quản âm phủ trong tín ngưỡng Ai Cập, được cho là xác ướp đầu tiên theo truyền thuyết của Ai Cập. Ảnh: Gods&Goddesses. Không có quy định nào về viêc ai có thể hoặc không thể được ướp xác. Tuy nhiên, do chi phí đắt đỏ, chỉ một số ít người có thể chi trả cho quy trình này. Ảnh: Techjuice.pk. Người Ai Cập cổ đại cần khoảng 40 ngày để hoàn tất việc ướp xác. Trong quá trình ướp xác, 75% trọng lượng thi thể sẽ mất đi do bị mất nước. Ảnh: BBC. Natron là thành phần chính của quá trình ướp xác. Đây là một loại muối giúp làm khô cơ thể. Quá trình này gồm 6 bước là: Rút nội tạng, làm khô thi thể, rửa thi thể, quấn băng, nhập quan, tang lễ. Tuy nhiên, tim sẽ được giữ lại vì người Ai Cập cổ đại quan niệm tim là nơi trú ngụ của linh hồn. Ảnh: Pinterest. Những người thực hiện thuật ướp xác chủ yếu là quan tư tế (chuyên lo việc cúng tế) và thầy thuốc. Trong quá trình thực hiện, họ phải đeo mặt nạ Thần Anubis - vị Thần mình người đầu chó cai quản thế giới bên kia trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Ảnh: Egypt tours. 70 ngày sau khi người qua đời, xác ướp sẽ được mang đi an táng. Phần mộ được bịt kín để phòng tránh những tên trộm mộ. Ảnh: The Great Courses Daily. Người Ai Cập cổ đại không chỉ ướp xác con người, họ cũng ướp cả xác động vật như chim, chuột chù, cá sấu, mèo... Theo các nhà nghiên cứu, có thể có tới hàng chục triệu xác động vật được ướp và chôn trong các hầm mộ dưới lòng đất tại hơn 30 địa điểm trên khắp Ai Cập. Ảnh: Livescience. Mời quý độc giả xem video: "Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm". Nguồn: VTV24.

Ngày 4/11/1922, một nhóm nghiên cứu do nhà Ai Cập học người Anh Howard Carter đứng đầu đã khai quật lăng mộ, có xác ướp của vua Tutankhamun, hay còn gọi là vua Tut. Vua Tut trở thành pharaoh năm 9 tuổi. 9 năm sau khi lên ngôi, năm 1327 trước Công nguyên, vua Tut đột ngột qua đời. Ông được an táng tại thung lũng các vị vua, nằm ở bờ tây sông Nile. Ảnh: The San Diego Union. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện hơn 5.000 cổ vật bên trong mộ của vị vua trẻ này, và đa số trong số đó đều được làm bằng vàng từ mặt nạ, cung tên, cỗ xe. Riêng quan tài, ước tính đã được làm từ 110kg vàng. Howard Carter và nhóm nghiên cứu mất 10 năm để ghi chép và phân loại từng món đồ. Ảnh: Afisha. Theo National Geographic, kể từ khi lăng mộ được phát hiện, vua Tutankhamun trở nên nổi tiếng, thu hút sự tò mò của nhiều thế hệ nhà nghiên cứu. Phần lớn vật phẩm được tìm thấy tại lăng mộ vua Tut hiện được trưng bày tại Bảo tàng Cairo (thành phố Cairo, Ai Cập). Ảnh: CNN. Người Ai Cập cổ đại tin rằng, khi đến thế giới bên kia, linh hồn của người chết sẽ phải chịu cực khổ nếu thi thể bị tổn hại, nên cần phải ướp xác cẩn thận và cho mang theo những món đồ quý giá. Thần Osiris, vị thần có màu da xanh cai quản âm phủ trong tín ngưỡng Ai Cập, được cho là xác ướp đầu tiên theo truyền thuyết của Ai Cập. Ảnh: Gods&Goddesses. Không có quy định nào về viêc ai có thể hoặc không thể được ướp xác. Tuy nhiên, do chi phí đắt đỏ, chỉ một số ít người có thể chi trả cho quy trình này. Ảnh: Techjuice.pk. Người Ai Cập cổ đại cần khoảng 40 ngày để hoàn tất việc ướp xác. Trong quá trình ướp xác, 75% trọng lượng thi thể sẽ mất đi do bị mất nước. Ảnh: BBC. Natron là thành phần chính của quá trình ướp xác. Đây là một loại muối giúp làm khô cơ thể. Quá trình này gồm 6 bước là: Rút nội tạng, làm khô thi thể, rửa thi thể, quấn băng, nhập quan, tang lễ. Tuy nhiên, tim sẽ được giữ lại vì người Ai Cập cổ đại quan niệm tim là nơi trú ngụ của linh hồn. Ảnh: Pinterest. Những người thực hiện thuật ướp xác chủ yếu là quan tư tế (chuyên lo việc cúng tế) và thầy thuốc. Trong quá trình thực hiện, họ phải đeo mặt nạ Thần Anubis - vị Thần mình người đầu chó cai quản thế giới bên kia trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Ảnh: Egypt tours. 70 ngày sau khi người qua đời, xác ướp sẽ được mang đi an táng. Phần mộ được bịt kín để phòng tránh những tên trộm mộ. Ảnh: The Great Courses Daily. Người Ai Cập cổ đại không chỉ ướp xác con người, họ cũng ướp cả xác động vật như chim, chuột chù, cá sấu, mèo... Theo các nhà nghiên cứu, có thể có tới hàng chục triệu xác động vật được ướp và chôn trong các hầm mộ dưới lòng đất tại hơn 30 địa điểm trên khắp Ai Cập. Ảnh: Livescience. Mời quý độc giả xem video: " Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm". Nguồn: VTV24.