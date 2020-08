Máy in 3D lớn nhất Châu Âu in nguyên một ngôi nhà 2 tầng trong 1 lần

Được mệnh danh là máy in 3D lớn nhất Châu Âu nhờ kích thước 10m x 10m, BOD2 hoạt động theo cơ chế tương tự các máy in 3D có kích thước nhỏ. Tuy nhiên, chiếc máy in này sử dụng một loại bê tông tổng hợp đặc biệt để tạo nên từng lớp tường của ngôi nhà. Trong khi đó, các phần khác của ngôi nhà như mái và cửa sổ sẽ được các công nhân hoàn thiện sau đó bằng phương pháp truyền thống. Toàn bộ khung của ngôi nhà được in 3D trong một lần in duy nhất, thay vì in từng phần và lắp ráp lại Với diện tích khoảng 90m2, ngôi nhà hai tầng này có kích thước tương tự như một ngôi nhà điển hình của người dân Bỉ. Mặc dù được trang bị một số tiện nghi như pin năng lượng mặt trời hay hệ thống sưởi dưới sàn trong nhà, ngôi nhà này hiện không dùng để ở. Thay vào đó, nó được chính phủ Bỉ tài trợ xây dựng với mục đích thử nghiệm tiềm năng của phương pháp in 3D trong công nghiệp xây dựng. Được biết, ngôi nhà được Kamp C hoàn thiện toàn bộ trong vòng 3 tuần. Tuy nhiên, công ty này khẳng định thời gian xây dựng những ngôi nhà kiểu vậy có thể giảm xuống còn 2 ngày trong tương lai. Mặc dù dự án chỉ mới trong giai đoạn thử nghiệm, tuy nhiên Kamp C tin rằng công nghệ này có thể mở đường cho việc xây dựng nhà ở trong tương lai. Vào thời điểm nhà ở giá rẻ có số lượng hạn chế, đây có thể là một cách giúp các nhà quy hoạch xây dựng những ngôi nhà cơ bản có chất lượng cao một cách nhanh chóng và tiết kiệm. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, phương pháp này mang lại những ưu điểm lớn so với cách xây dựng truyền thống như tốc độ xây nhanh, không tốn quá nhiều vật liệu, trong khi chi phí xây dựng ít hơn. Đáng chú ý, mặc dù được xây trong thời gian ngắn, độ bền của những căn nhà in 3D lại vượt trội hoàn toàn so với kiểu nhà xây theo cách truyền thống.

