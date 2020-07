Ngôi nhà nổi trên sông hoàn thành sau 48 giờ bằng công nghệ in 3D

Nhà điêu khắc Michal Trpak phối hợp cùng một công ty xây dựng sẽ in ngôi nhà đầu tiên bằng công nghệ in 3d cho Cộng hòa Séc trong năm 2020. Prvok được chế tạo bằng máy Scoolpt, một cánh tay robot được sử dụng trong sản xuất ô tô. Ngôi nhà mang tên Prvok nổi trên một cái phao nhưng cũng có thể đặt trên đất liền. Cấu trúc này được xây dựng chỉ trong 48 giờ, nhanh gấp bảy lần so với việc xây nhà theo phương pháp truyền thông và có thể tiết kiệm tới 50% chi phí xây dựng so với các tòa nhà thông thường. So với các tòa nhà xây bằng gạch, nhà in 3D cũng tạo ra ít khí thải CO2 hơn. Máy in 3D Scoolpt sử dụng một loại bê tông mới để in thành các sợi có hình dạng khác nhau dễ dàng hơn. Nhóm sản xuất hy vọng dự án sẽ "thay đổi ngành xây dựng vĩnh viễn", làm cho các ngôi nhà có thể tùy chỉnh, việc xây dựng trở nên hợp lý và ít lãng phí hơn so với các phương pháp truyền thống. Nhà in 3D đầu tiên có diện tích sàn là 43m2, có ba phòng: phòng tắm kèm vệ sinh, phòng khách kèm bếp và phòng ngủ. Tòa nhà được thả neo trên một cái phao và con người có thể sinh sống trong đó. Bản vẽ phối cảnh toàn bộ ngôi nhà nổi đặc biệt. Ngôi nhà cung cấp các công nghệ sinh thái tuần hoàn cho nhà tắm, bình nước uống và hệ thống nước thải, có thể điều khiển từ xa, có mái che bằng cây xanh. Ngôi nhà được thiết kế để tồn tại ít nhất 100 năm trong bất kỳ môi trường nào. Điểm đặc biệt là ngôi nhà này có thể "tái chế". “Khi không còn sử dụng nữa, chủ sở hữu có thể nghiền nát tòa nhà và sử dụng vật liệu để in lại nó trên cùng địa điểm", nhà điêu khắc Michal Trpak nói. Sau 28 ngày, bê tông cứng lại hoàn toàn tương đương với một cây cầu thông thường. Ngôi nhà có thể nổi trên sông hoặc sử dụng trên đất liền.

Nhà điêu khắc Michal Trpak phối hợp cùng một công ty xây dựng sẽ in ngôi nhà đầu tiên bằng công nghệ in 3d cho Cộng hòa Séc trong năm 2020. Prvok được chế tạo bằng máy Scoolpt, một cánh tay robot được sử dụng trong sản xuất ô tô. Ngôi nhà mang tên Prvok nổi trên một cái phao nhưng cũng có thể đặt trên đất liền. Cấu trúc này được xây dựng chỉ trong 48 giờ, nhanh gấp bảy lần so với việc xây nhà theo phương pháp truyền thông và có thể tiết kiệm tới 50% chi phí xây dựng so với các tòa nhà thông thường. So với các tòa nhà xây bằng gạch, nhà in 3D cũng tạo ra ít khí thải CO2 hơn. Máy in 3D Scoolpt sử dụng một loại bê tông mới để in thành các sợi có hình dạng khác nhau dễ dàng hơn. Nhóm sản xuất hy vọng dự án sẽ "thay đổi ngành xây dựng vĩnh viễn", làm cho các ngôi nhà có thể tùy chỉnh, việc xây dựng trở nên hợp lý và ít lãng phí hơn so với các phương pháp truyền thống. Nhà in 3D đầu tiên có diện tích sàn là 43m2, có ba phòng: phòng tắm kèm vệ sinh, phòng khách kèm bếp và phòng ngủ. Tòa nhà được thả neo trên một cái phao và con người có thể sinh sống trong đó. Bản vẽ phối cảnh toàn bộ ngôi nhà nổi đặc biệt. Ngôi nhà cung cấp các công nghệ sinh thái tuần hoàn cho nhà tắm, bình nước uống và hệ thống nước thải, có thể điều khiển từ xa, có mái che bằng cây xanh. Ngôi nhà được thiết kế để tồn tại ít nhất 100 năm trong bất kỳ môi trường nào. Điểm đặc biệt là ngôi nhà này có thể "tái chế". “Khi không còn sử dụng nữa, chủ sở hữu có thể nghiền nát tòa nhà và sử dụng vật liệu để in lại nó trên cùng địa điểm", nhà điêu khắc Michal Trpak nói. Sau 28 ngày, bê tông cứng lại hoàn toàn tương đương với một cây cầu thông thường. Ngôi nhà có thể nổi trên sông hoặc sử dụng trên đất liền.