Mặt Trăng đang dần “rời xa” Trái Đất, chuyên gia lý giải sao?

Mặt Trăng, người bạn đồng hành như hình với bóng của hành tinh chúng ta trong không gian hiện nay, được cho là đã ra đời cách đây 4,5 tỷ năm. Vai trò của Mặt Trăng rất quan trọng vì nó giúp Trái Đất trở thành một hành tinh dễ sống hơn bằng cách làm giảm sự dao động của trục Trái Đất, dẫn đến nhiệt độ ít thay đổi. Nó cũng tạo ra thủy triều, thứ đã định hướng nhân loại trong hàng ngàn năm nay. Trước đây người ta cho rằng, Mặt Trăng duy trì một khoảng cách không đổi so với Trái Đất nhờ lực hấp dẫn, nhưng phát hiện mới kể trên đã đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau liên quan đến Mặt Trăng. Theo Đài quan sát thiên văn vô tuyến quốc gia (NRAO), Mặt Trăng đang dần rời xa Trái Đất với tốc độ 3,8 cm mỗi năm, gần bằng tốc độ mọc móng tay con người. Mặc dù các nhà khoa học đã dự đoán về việc Mặt Trăng "rời bỏ" Trái Đất này từ nhiều thế kỷ trước, nhưng giờ đây họ mới có thể xác nhận rằng Mặt Trăng đã từng ở rất gần Trái Đất, gần hơn khoảng 250.000 km so với ngày nay. Các mô phỏng về quá trình tiến hóa của hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng cho thấy với tốc độ phân tách này, Mặt Trăng sẽ ngừng di chuyển ra xa Trái Đất trong khoảng 15 tỷ năm nữa. Còn Mặt Trời sẽ bước vào giai đoạn "Red Giant" nguy hiểm trong khoảng 6 - 7 tỷ năm nữa. Khi đó, kích thước của Mặt Trời sẽ giãn nở gấp 100 lần, "nuốt chửng" các hành tinh gần nó. Và các nhà khoa học tin rằng nếu Mặt Trăng tách khỏi Trái Đất, nó sẽ bị kéo vào Mặt trời và biến mất. Theo các chuyên gia, khi Mặt trăng không còn quay quanh Trái đất, điều này có thể khiến hành tinh của chúng ta quay chậm lại. Theo Viện Khoa học Hành tinh, thủy triều đang rút năng lượng ra khỏi vòng quay của Trái đất. Kết quả là trong khoảng một tỷ năm nữa, Trái đất sẽ quay với tốc độ tương đương với Mặt trăng. Khi điều này xảy ra, Trái đất và Mặt trăng sẽ giữ nguyên hai mặt đối diện nhau. Một khi Trái đất đi vào trạng thái này, các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xảy ra. Một nửa địa cầu chìm trong bóng tối sẽ giảm nhiệt độ đáng kể khi không có ánh nắng. Ngược lại, nửa bên kia sẽ nóng lên nhiều hơn do tiếp xúc liên tục với Mặt trời. Theo Viện Khoa học Hành tinh, một khi vòng quay của Mặt trăng và Trái đất khớp với nhau, hành tinh này có khả năng sẽ ngừng hướng ra Hệ mặt trời và thay vào đó sẽ di chuyển về phía chúng ta. Bên cạnh đó, các nghiên cứu gần đây cho thấy Mặt Trời cũng đang ngày càng xa Trái Đất theo thời gian.

