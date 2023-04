Hào quang chưa từng thấy bao quanh hành tinh có 2 “Mặt trăng sự sống”

" Hào quang" chưa từng thấy này thực chất là những vòng bụi xung quanh Sao Thiên Vương. (Ảnh: NASA/ESA/CSA) Nó khá giống vòng bụi của Sao Thổ nhưng mờ nhạt hơn rất nhiều. Hào quang này được phát hiện trong dữ liệu thu thập được của Kính viễn vọng không gian James Webb, kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới. Nó cho thấy Sao Thiên Vương tỏa sáng với 11/13 vành đai đã được biết trước đó khi phân tích các dữ liệu quang phổ. Một số vành đai sáng tới nỗi có phần hòa trộn vào nhau. Sao Thiên Vương là một hành tinh màu xanh đang được giới khoa học quan tâm đến. Điều đặc biệt về Sao Thiên Vương là nó có hai “Mặt trăng sự sống” được gọi là Ariel và Miranda. Ariel là một trong những vật thể tròn nhất trong hệ mặt trời, với đường kính khoảng 1.200 km. Nó có một bề mặt đá và băng tuyết, nhưng tín hiệu vi phân tử nước đã được phát hiện, cho thấy Ariel có thể có một đại dương dưới bề mặt đá. Nó cũng có nhiều hố sụt và các cao nguyên nhỏ. Ariel được cho là có thể có sự sống, nhưng với điều kiện đặc biệt do điều kiện thời tiết và môi trường. Miranda là một mặt trăng nhỏ hơn, với đường kính khoảng 500 km. Miranda là vật thể lạ nhất trong hệ mặt trời, vì nó có một bề mặt mà đường nét, màu sắc và độ phẳng hoàn hảo trông giống như một bức tranh hoạt hình. Miranda có hàng loạt các dãy núi trên bề mặt và cũng có một hố sụt rất lớn, được gọi là Verona Rupes, cao hơn 5 lần so với độ sâu của Grand Canyon. Tuy nhiên, Miranda trông không như một nơi có sự sống, vì không có dấu hiệu của nước trên bề mặt hoặc bên trong vật thể. Miranda cũng có một khối lượng quá lớn so với diện tích bề mặt, có nghĩa là nó có một lõi kích thước tương đương với một hành tinh nhỏ hơn. Điều này có thể ngăn chặn sự phát triển của sự sống trên nó. Cả hai mặt trăng Ariel và Miranda đều có tính năng đặc biệt và có thể có sự sống. Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ cần được tìm hiểu. Các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu và hi vọng sẽ có nhiều phát hiện mới về Sao Thiên Vương vào tương lai. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh ấn tượng về vũ trụ trong năm 2022. Nguồn: Kienthucnet.

