Mặt mộc “không dám nhìn lâu” của Linh Ngọc Đàm và loạt streamer

Linh Ngọc Đàm là nữ streamer đình đám "nhẵn mặt" trong cộng đồng mạng Việt Nam với ngoại hình xinh đẹp, dễ thương mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên cô nàng đã nhiều lần tự tin khoe mặt mộc không trang điểm của mình khiến các fan hâm mộ vô cùng thích thú. Nhiều người nhận xét mặt mộc của nữ streamer không có nhiều khác biệt thậm chí còn có phần đáng yêu và trẻ hơn tuổi. Đặc biệt làn da mịn màng đáng ghen tị là một điểm cộng lớn của Linh Ngọc Đàm. Nữ streamer là hình mẫu lý tưởng của giới trẻ Việt khi đúng chuẩn "bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền" dù tuổi còn rất trẻ. Nữ streamer Thảo Nari sở hữu trang fanpage gần 1 triệu lượt người theo dõi và Facebook cá nhân đạt hơn 300 nghìn follower, sức ảnh hưởng của nữ streamer đến cộng đồng game nói chung và cộng đồng Liên Quân Mobile nói riêng là điều không phải bàn cãi. Ngoài kỹ năng chơi game bá đạo và chất giọng truyền cảm, Thảo Nari còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương tựa như thiên thần như thiên thần dù không hề trang điểm. Dù sinh năm 1994 nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn được đánh giá là trẻ trung như thiếu nữ 18. Hảo Thỏ là nữ streamer sở hữu lối ăn mặc cá tính, sexy và nóng bỏng. Cô nàng thường có xu hướng trang điểm đậm để phù hợp với phong cách thời trang của mình. Khác với những khi lên sóng, Hảo Thỏ thường xuyên khoe hình ảnh đời thường không có make up của mình lên trang cá nhân với phong cách không thể đáng yêu hơn. Mặt mộc cực hiền lành và tính cách có phần trẻ con nhí nhảnh khiến ai cũng phải bật cười. Khi make up để "lên hình" lại phong cách chị đại cá tính và quyền lực thế này đây!! Ngân Sát Thủ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp không thua kém bất kì hotgirl nào. Ngân Sát Thủ là một trong những nữ streamer về các tựa game sở hữu lượng người theo dõi đông đảo bởi kỹ năng và tài năng giao tiếp lưu loát, duyên dáng thu hút người xem của cô. Ít ai biết khi cởi bỏ lớp trang điểm, lại là một cô nàng đáng yêu sở hữu nước da trắng mịn không tì vết như thế này. Nhan sắc xinh đẹp như ngọc nữ mà không cần đến sự trợ giúp của make up hay công nghệ. Mô tả video

