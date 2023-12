Mang khối đá đi thẩm định, run rẩy khi nghe chuyên gia phán câu này...

Một phụ nữ đến từ Tân Cương (Trung Quốc) mang theo một khối đá để thẩm định, chuyên gia khám phá rằng đó là ngọc Kim Ty thượng hạng, một loại đá quý hiếm, có màu đỏ đậm và tỏa ánh vàng kim. Người phụ nữ từ Tân Cương, nơi nổi lên trào lưu nhặt đá, may mắn nhặt được khối đá đẹp này và đã chạm khắc nó thành một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Chuyên gia thẩm định giải thích, khối đá phát sáng vàng do hiệu ứng kim sa từ hợp chất bên trong đá đỏ. Khối đá này có giá trị lớn vì sự hiếm có của màu đỏ đậm trong ngọc Kim Ty. Chuyên gia ước tính giá trị của nó là 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng). Người phụ nữ vô cùng phấn khích với việc nhận ra giá trị thực sự của khối đá và nói rằng cô sẽ giữ nó như một vật gia truyền cho con cháu. Ngọc Kim Ty còn được biết đến với tên gọi ngọc tơ vàng, là một trong những loại ngọc quý hiếm và độc đáo, tạo nên một phần của vẻ đẹp nghệ thuật và giá trị vô song trong thế giới ngọc lục bảo. Đây không chỉ là một viên đá quý bình thường, mà còn là biểu tượng của sự may mắn và tinh túy của nghệ thuật chạm khắc truyền thống Trung Quốc. Ngọc tơ vàng được tìm thấy chủ yếu ở vùng Tân Cương, một địa phương nổi tiếng với những khoáng sản quý giá. Vùng này không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp hùng vĩ mà còn là "kho vàng" của các loại ngọc lục bảo đặc biệt. Những viên ngọc tơ vàng thường xuất hiện trong các mỏ đá lớn, và quá trình hình thành của chúng liên quan đến điều kiện tự nhiên độc đáo của vùng. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn tảng đá nghìn năm tuổi bị xẻ đôi như được cắt bằng laser.

