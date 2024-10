Mang chiếc thớt cũ đi thẩm định, thanh niên lập tức đổi đời

Câu chuyện kể về anh Zang ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, người đã tìm thấy một chiếc thớt cũ khi sắp xếp di vật của ông nội. Chiếc thớt này được gia đình truyền từ đời này qua đời khác và chưa bao giờ bị hư hỏng. Để giải đáp thắc mắc về giá trị của chiếc thớt, anh Zang đã đem nó đi thẩm định. (Ảnh: Saostar) Chuyên gia phát hiện chiếc thớt được làm từ gỗ Kim Tơ Nam Mộc, một loại gỗ cực kỳ quý hiếm và đắt đỏ chỉ có ở Trung Quốc. Chuyên gia khẳng định nếu bán, chiếc thớt sẽ có giá trị rất lớn, giúp anh Zang trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, anh Zang quyết định giữ lại chiếc thớt như một báu vật gia truyền thay vì bán nó.(Ảnh: Saostar) Kim Tơ Nam Mộc, hay còn gọi là Nam Mộc Tơ Vàng, là một loại gỗ quý hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, đặc biệt phân bố ở vùng Tứ Xuyên và phía Nam sông Trường Giang. Loại gỗ này nổi bật với những đường vân tựa như sợi tơ màu vàng óng ánh, tạo nên vẻ đẹp độc đáo và sang trọng.(Ảnh: cafef) Kim Tơ Nam Mộc có một số đặc điểm nổi bật khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công trình kiến trúc và nội thất cao cấp. (Ảnh:goviet) Dưới ánh nắng, vân gỗ hiện lên như những sợi tơ vàng lấp lánh, tạo nên vẻ đẹp hiếm có. Gỗ có mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, giúp tĩnh tâm và xua đuổi côn trùng. (Ảnh:goviet) Kim Tơ Nam Mộc có khả năng chống ăn mòn mạnh, không bị mối mọt và không mục ruỗng, ngay cả khi chôn sâu trong lòng đất hàng nghìn năm.(Ảnh: cafef) Gỗ càng lâu năm thì càng quý, đặc biệt là loại Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm ngàn năm, được hình thành từ quá trình các bon hóa tự nhiên qua hàng ngàn năm. (Ảnh:Markettimes) Trong lịch sử, Kim Tơ Nam Mộc được sử dụng chủ yếu trong các công trình hoàng gia và chùa chiền. Nó được coi là biểu tượng của sự cao quý và quyền lực, chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. (Ảnh:goviet) Những món đồ nội thất làm từ loại gỗ này không chỉ có giá trị thẩm mỹ cao mà còn mang lại giá trị phong thủy, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn và thịnh vượng. (Ảnh:goviet) Mặc dù có giá trị kinh tế cao, việc trồng cây Kim Tơ Nam Mộc lại gặp nhiều khó khăn. Cây non có giá khá rẻ nhưng rất ít người dám trồng do yêu cầu khắt khe về điều kiện sinh trưởng và thời gian phát triển lâu dài.(Ảnh: cafef) Mời quý độc giả xem thêm video: Mang hũ sứ đi thẩm định, sốc khi biết giá trị thật 470 tỷ đồng.

