Luyện đan trường sinh, cổ nhân vô tình tạo ra thứ để đời nào?

Từ xa xưa, người Trung Hoa cổ đã thể hiện niềm khao khát mãi mãi tươi trẻ thông qua thuật luyện đan của Đạo giáo. Thời Chiến Quốc (476 - 221 TCN), một số người đã bắt đầu vận dụng kĩ thuật luyện kim vào việc luyện chế khoáng dược vật thành tiên đan - thứ thuốc được cho rằng có thể giúp con người trường sinh bất lão. Tới thời nhà Hán (202 TCN - 220), những người này tiếp thu tư tưởng của Đạo giáo, trở thành các đạo sĩ chuyên luyện đan trường sinh. Ngụy Bá Dương được coi là người đi đầu trong thuật này và là tác giả cuốn “Chu Dịch tham đồng kế”. Trải qua thời kì phong kiến, hình ảnh các hoàng đế Trung Hoa luyện linh đan để có thể “cải lão hoàn đồng”, thọ ngang trời đất trở nên vô cùng phổ biến trong nền văn hóa quốc gia này. Tuy nhiên, có lẽ đây sẽ mãi là một mơ ước không tưởng, bởi các nhà khoa học phát hiện ra rằng: thành phần luyện đan từng được sử dụng có lưu huỳnh và diêm tiêu - những chất cực độc cho sức khỏe con người. Trong suốt hàng ngàn năm, các đạo sĩ đã phát hiện được nếu trộn lẫn diêm tiêu, lưu huỳnh và than thì sẽ tạo ra một hỗn hợp gây cháy nổ. Từ rất nhiều những sự cố ngẫu nhiên, thuốc nổ đã ra đời. Nhiều nhà sử học Trung Quốc cho rằng núi Lão Quân rất có khả năng là nơi phát minh ra thuốc nổ, đồng thời cũng là một trong những xưởng thuốc nổ đầu tiên trên thế giới. Bên cạnh thuốc nổ - phát minh đã làm thế giới thay đổi sâu sắc, thuật luyện đan Trung Hoa còn vô tình để lại một món ăn nổi tiếng: Đậu phụ. Đến nay, phần đông các nhà sử học đều công nhận đậu phụ xuất hiện ở Trung Quốc thời Tây Hán. "Cha đẻ" của đậu phụ được cho là Lưu An, phong hiệu Hoài Nam Vương. Cuộc đời chính trị của Lưu An không mấy thành công: Bất mãn với Hán Vũ Đế, làm phản rồi cuối cùng thất bại. Thành tựu của Lưu An chủ yếu tập trung ở học thuật và ẩm thực. Đất phong của Lưu An - Hoài Nam là vùng trồng nhiều các loại cây họ đậu. Các món ăn làm từ hạt đậu thường xuất hiện trong phủ Hoài Nam Vương. Đồng thời Lưu An cũng là người mê tín Đạo Giáo, không chỉ bỏ tiền của nuôi dưỡng đạo sĩ mà còn thường đích thân tham gia luyện đan dược. Truyền thuyết kể rằng trong một lần ngồi bên lò luyện đan, Lưu An đã vô tình đánh rơi bát nước đậu trong tay lên tấm sàng dính vụn thạch cao (thạch cao được dùng cho luyện đan), không ngờ sau một lúc, một khối kết tinh mềm, trắng, khẩu vị thanh thoát xuất hiện. Lưu An lập tức cho làm lại công thức này với số lượng lớn hơn, mẻ đậu phụ đầu tiên trên thế giới theo đó ra đời. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

Từ xa xưa, người Trung Hoa cổ đã thể hiện niềm khao khát mãi mãi tươi trẻ thông qua thuật luyện đan của Đạo giáo. Thời Chiến Quốc (476 - 221 TCN), một số người đã bắt đầu vận dụng kĩ thuật luyện kim vào việc luyện chế khoáng dược vật thành tiên đan - thứ thuốc được cho rằng có thể giúp con người trường sinh bất lão. Tới thời nhà Hán (202 TCN - 220), những người này tiếp thu tư tưởng của Đạo giáo, trở thành các đạo sĩ chuyên luyện đan trường sinh. Ngụy Bá Dương được coi là người đi đầu trong thuật này và là tác giả cuốn “Chu Dịch tham đồng kế”. Trải qua thời kì phong kiến, hình ảnh các hoàng đế Trung Hoa luyện linh đan để có thể “cải lão hoàn đồng”, thọ ngang trời đất trở nên vô cùng phổ biến trong nền văn hóa quốc gia này. Tuy nhiên, có lẽ đây sẽ mãi là một mơ ước không tưởng, bởi các nhà khoa học phát hiện ra rằng: thành phần luyện đan từng được sử dụng có lưu huỳnh và diêm tiêu - những chất cực độc cho sức khỏe con người. Trong suốt hàng ngàn năm, các đạo sĩ đã phát hiện được nếu trộn lẫn diêm tiêu, lưu huỳnh và than thì sẽ tạo ra một hỗn hợp gây cháy nổ. Từ rất nhiều những sự cố ngẫu nhiên, thuốc nổ đã ra đời. Nhiều nhà sử học Trung Quốc cho rằng núi Lão Quân rất có khả năng là nơi phát minh ra thuốc nổ, đồng thời cũng là một trong những xưởng thuốc nổ đầu tiên trên thế giới. Bên cạnh thuốc nổ - phát minh đã làm thế giới thay đổi sâu sắc, thuật luyện đan Trung Hoa còn vô tình để lại một món ăn nổi tiếng: Đậu phụ. Đến nay, phần đông các nhà sử học đều công nhận đậu phụ xuất hiện ở Trung Quốc thời Tây Hán. "Cha đẻ" của đậu phụ được cho là Lưu An, phong hiệu Hoài Nam Vương. Cuộc đời chính trị của Lưu An không mấy thành công: Bất mãn với Hán Vũ Đế, làm phản rồi cuối cùng thất bại. Thành tựu của Lưu An chủ yếu tập trung ở học thuật và ẩm thực. Đất phong của Lưu An - Hoài Nam là vùng trồng nhiều các loại cây họ đậu. Các món ăn làm từ hạt đậu thường xuất hiện trong phủ Hoài Nam Vương. Đồng thời Lưu An cũng là người mê tín Đạo Giáo, không chỉ bỏ tiền của nuôi dưỡng đạo sĩ mà còn thường đích thân tham gia luyện đan dược. Truyền thuyết kể rằng trong một lần ngồi bên lò luyện đan, Lưu An đã vô tình đánh rơi bát nước đậu trong tay lên tấm sàng dính vụn thạch cao (thạch cao được dùng cho luyện đan), không ngờ sau một lúc, một khối kết tinh mềm, trắng, khẩu vị thanh thoát xuất hiện. Lưu An lập tức cho làm lại công thức này với số lượng lớn hơn, mẻ đậu phụ đầu tiên trên thế giới theo đó ra đời. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT