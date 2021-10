Lời giải chấn động “xác ướp người ngoài hành tinh” bí ẩn nhất TG

Atacama là một sa mạc khô cằn ở Nam Mỹ với tuổi đời khoảng 15 triệu năm và có khí hậu giống hệt sao Hỏa. Thậm chí Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã từng thử nghiệm nhiều nghiên cứu tại đây vì có nhiều thứ kỳ lạ. Trong quá khứ, đã từng có một cơn mưa giết chết 85% sinh vật sống ở đây, chỉ đơn giản vì chúng quen với khí hậu khô hạn nên không chịu nổi sự thay đổi nhiệt độ. Vào năm 2003, các nhà khảo cổ học tại Chile đã khai quật được một xác ướp hết sức kỳ lạ tại ngôi mộ trong nhà thờ, thuộc thị trấn bỏ hoang ở sa mạc Atacama. Đã có rất nhiều đồn đoán và giả thuyết về lai lịch của nó, từ một bào thai bị nạo bỏ cho tới người ngoài hành tinh đổ bộ xuống Trái đất. Xác ướp này thực sự rất nhỏ, chỉ dài 13cm và có ngoại hình không khác gì người ngoài hành tinh. Nó có hộp sọ dài, góc cạnh, hốc mắt xếch và ít xương sườn hơn so với người bình thường. Ngay lập tức, các nhà khoa học đã cho rằng đây là xác ướp của sinh vật ngoài hành tinh đổ bộ xuống Trái đất và đặt tên nó là Atacama Alien. Nó khiến toàn bộ giới khoa học phải đau đầu nhiều năm sau đó. Tuy nhiên, sau khi phân tích ADN xác ướp, bộ xương thuộc về một đứa trẻ 6 - 8 tuổi dù kích thước của nó chỉ bằng một phôi thai. Ngoài chiều cao đặc biệt thấp, bộ xương còn có ít xương sườn hơn so với người bình thường và phần đầu hình nón. Nhóm nhà khoa học đến từ Đại học Standord phân tích bộ gene của Atacama Alien, sơ đồ gene nằm trong nhân tế bào. Kết quả phân tích giúp họ xác nhận Atacama Alien là con người. Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng chứng minh xác ướp ỏ Atacama là bé gái sơ sinh có nhiều đột biến gene gắn liền với chứng lùn, vẹo cột sống và nhiều bất thường ở hệ cơ và xương. "Điều đáng chú ý khiến chúng tôi sớm đoán ra có gì đó khác lạ ở bộ xương là mức độ trưởng thành của các xương (mật độ và hình dáng)", Garry Nolan, giáo sư vi sinh vật học và miễn dịch học ở Trường y thuộc Đại học Stanford, California, cho biết. "Độ trưởng thành rất cân xứng ở bộ xương khiến cơ thể trông hoàn thiện hơn nhiều dù bản thân mẫu vật rất nhỏ. Sự sai lệch trên ảnh hưởng lớn tới nghiên cứu. Do đó, chúng tôi cho rằng có một hoặc nhiều đột biến gene gây ra điều này". Các nhà nghiên cứu xác định 4 biến thể nucleotide đơn mới (SNV), một dạng đột biến gene, ở những gene gây ra các bệnh về xương như chứng vẹo cột sống hoặc trật khớp, cũng như hai SNV ở các gene liên quan đến sản sinh collagen. Mời các bạn xem video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Nguồn: VTC.

