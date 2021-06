Loạt phát minh siêu phàm chỉ người Nhật mới nghĩ ra

Kỹ thuật lâm nghiệp daisugi: Kỹ thuật này nhằm ngăn chặn nạn phá rừng và tạo ra loại gỗ thẳng, tròn để làm mái quán trà Nhật Bản. Khoảng 3-4 năm/lần, cây được cắt tỉa để chồi thẳng nhất phát triển. Sau khoảng 20 năm, những chồi cây khổng lồ được lấy gỗ hoặc trồng lại để tái sinh rừng. Trạm dừng xe lửa để ngắm cảnh: Ga Seiryu Miharashi ở tỉnh Yamaguchi nằm giữa hai thị trấn Naguwa và Nekasa. Ở đây, bạn không thể tìm thấy đường lên hay lối ra khỏi ga. Du khách có thể xuống ga trong 10 phút và thưởng ngoạn quang cảnh rừng núi, phía dưới là dòng sông Nishiki.Ghế tàu lửa hướng ra cửa sổ: Du lịch bằng tàu hỏa là niềm vui của nhiều người Nhật vì yếu tố đúng giờ, nhanh và thuận tiện. Trên một số chuyến tàu, du khách thậm chí có thể quay ghế ra ngoài để nhìn khung cảnh lướt qua tầm mắt. Bồn rửa tay trên toilet: Bồn cầu kết hợp bồn rửa đã xuất hiện ở Nhật Bản từ năm 1956 nhằm tiết kiệm không gian do nhà tại nước này thường khá nhỏ. Tuy nhiên, hiện sản phẩm phổ biến như cách để tiết kiệm nước hiệu quả. Lối đi dành riêng cho rùa: Để ngăn chặn tình trạng rùa bị tàu cao tốc nghiền chết dưới đường ray và an toàn cho hành khách, một số công ty đường sắt xây đường rãnh dành riêng cho loài động vật chậm chạp này. Nhà hàng riêng tư tuyệt đối: Ở Nhật Bản, một số nhà hàng mang đến thực khách đặc quyền riêng tư. Thực khách ngồi trong góc kín nơi không ai nhìn thấy. Đồ ăn, nước uống được phục vụ qua khe cửa. Dưa hấu lập phương: Không khác loại dưa thường với vỏ màu xanh và kẻ sọc đậm màu dọc thân, nhưng dưa hình lập phương dễ vận chuyển hơn. Để tạo hình lập phương cho dưa, nông dân vùng Zentsuji đặt dưa trong khuôn kim loại khoảng 10 ngày trước khi thu hoạch. Đường màu xanh cho trường học: Ở Nhật Bản học sinh thường tự tới trường khi còn rất nhỏ. Để đảm bảo an toàn cho trẻ và trường học, người ta kẻ đường màu xanh lá cây. Đường kẻ này đại diện cho khu vực gần trường học, nơi những đứa trẻ hay đi bộ đến trường. Khóa chống mất ô: Ô là vật dụng dễ bị mất. Vì vậy, người Nhật nghĩ ra cách độc đáo là thiết kế thiết bị đặt ô vào và khóa chúng lại. Cửa xe taxi tự động mở: Với tiêu chí khách hàng là thượng đế, cửa xe taxi ở Nhật được thiết kế sao tự động mở cửa khi xe dừng ngay trước khách hàng. Trạm xe bus độc đáo: Trạm dừng xe bus tại Nhật được thiết kế quay lưng vào trong để tránh bụi hay nước tạt vào khách chờ. Nghĩa trang công nghệ số: Cuộc sống bận rộn, ít thời gian chính vì thế nghĩa trang công nghệ số ra đời là cách dễ dàng tưởng nhớ những người đã khuất. Nghĩa trang mạng đang ngày càng phổ biến ở đất nước Mặt trời mọc. Mời độc giả xem video:Vịt Quay Lạng Sơn - Ra Phố Là Phải Đẹp - Ẩm Thực Đường Phố. Nguồn: VTV Travel.

