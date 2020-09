Loạt ảnh ghi lại những phát minh đầu tiên thay đổi lịch sử nhân loại

Chiếc xe đầu tiên mà Henry Ford thiết kế trong ga ra của mình năm 1896 được gọi là Ford Quadricycle. Nó chạy bằng xăng và di chuyển bằng 4 lốp xe đạp. Sau thành công này, Henry Ford quyết định thành lập Công ty Ford Motor vào năm 1903. Annie Edson Taylor đã trở thành người đầu tiên sống sót sau chuyến chinh phục mạo hiểm vượt thác Niagara năm 1911 trong một cái thùng tô nô. Động cơ của bà trong chuyến mạo hiểm này là để kiếm tiền nhưng bà không đạt được ý nguyện. Cây thông Noel ở Trung tâm Rockefeller ở Manhattan (Mỹ) lần đầu tiên được trang trí vào năm 1931. Nó được trang trí bằng vỏ lon, đồ chơi và quả nam việt quất. Kể từ năm 1933, nó đã trở thành một truyền thống của người dân nhiều quốc gia trên thế giới. Tesla Roadster, hay còn được gọi với cái tên Ngôi sao bóng tối, là chiếc xe thể thao đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện do Tesla Motors sản xuất năm 2008. Việc sản xuất Tesla Roadster đã ngừng vào năm 2012, tuy nhiên hãng cho biết dòng xe này sẽ trở lại trong năm 2020. Cha đẻ của chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới là Martin Cooper. Khởi sinh, thiết bị này có trọng lượng tới 1kg, dung lượng pin phải mất 10 giờ để sạc đầy nhưng chỉ sử dụng được trong vòng nửa giờ. Vào ngày Cooper phát minh ra chiếc điện thoại này năm 1973, ông đã gọi cho một công ty đối thủ cạnh tranh và nói với họ rằng ông đang nói chuyện trên qua một chiếc điện thoại di động. Sally Halterman là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới được cấp bằng lái xe mô tô năm 1937, khi ấy cô còn rất trẻ. Để có được tấm bằng, Sally đã phải vượt qua rất nhiều các kỳ thi đồng thời đấu tranh cho quyền lợi của mình. Bikini Atoll là tên của bộ bikini đầu tiên được trình diễn trước công chúng vào ngày 5 tháng 7 năm 1946, bởi Micheline Bernardini, một nữ vũ công đến từ Casino de Paris. Được biết, người sáng tạo ra bộ bikini hiện đại này là một nhà thiết kế thời trang người Paris có tên là Louis Reard. Cửa hàng McDonald's đầu tiên nằm ở San Bernardino năm 1948. Ban đầu, Richard và Maurice McDonald chỉ bán đồ nướng, nhưng sau đó họ chuyển qua bán khoai tây chiên, nước cam, hamburger và Coca-Cola. Hiện tại, cửa hàng này vẫn ở đó, bên cạnh một bảo tàng và cửa hàng quà tặng. Năm 1957, Robot đầu tiên của thế giới có chiều cao 2,5 mét, hoạt động với một bảng điều khiển có tên gọi là Cygan. Con robot này được quảng cáo là "robot vạn năng". Bên cạnh việc hỗ trợ trong các thí nghiệm với chất độc và chất nổ, nó còn thể giúp việc nhà. Đây là chiếc máy tính đầu tiên do Steve Wozniak phát triển và được Steve Jobs giới thiệu trước công chúng năm 1976. Nó được mua bởi một người có tên là Paul Terrell. Ngay sau khi đạt thỏa thuận mua bán, Steve Jobs đã xuất hiện chân trần trong cửa hàng máy tính của Terrell - The Byte Shop - và thực hiện thương vụ đầu tiên trong lịch sử của Apple. Đây là bức tranh đầu tiên vẽ cảnh đêm của họa sĩ Vincent Willem van Gogh năm 1888, trong đó ông vẽ một quán cà phê có tên Café Terrace dưới bầu trời đầy sao ban đêm. Quán cà phê này thực sự tồn tại và nằm ở Place du Forum, Arles, Pháp. Công ty AbioCor đã tạo ra trái tim nhân tạo hoàn toàn đầu tiên trên thế giới năm 2015. Nó hoạt động dựa trên một nguồn năng lượng có thể sạc lại và AbioCor đã thử nghiệm nó trên 15 bệnh nhân, nhưng công ty này hiện đã ngừng phát triển sản phẩm này.

