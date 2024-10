Loài vật 'sống dai', đẻ khỏe nhất hành tinh, con người không lạ gì

Trong thế giới động vật, loài chuột nổi bật với khả năng sống sót phi thường, vượt qua nhiều thách thức khắc nghiệt của môi trường. (Ảnh: Wikipedia) Dù có kích thước nhỏ bé, chuột đã chứng minh rằng chúng là những sinh vật kiên cường và thích nghi tốt.(Ảnh: Idaho Fish and Game) Loài chuột có khả năng sống sót phi thường, thích nghi với nhiều môi trường từ Bắc Cực đến vùng xích đạo.(Ảnh: NatureSpot) Chúng có thể tìm thấy thức ăn từ nhiều nguồn khác nhau, từ thực vật, côn trùng đến thức ăn thừa của con người. (Ảnh: New Hampshire PBS) Chúng có thể sinh sản với tốc độ nhanh chóng, một cặp chuột có thể sinh đến 15.000 con mỗi năm. (Ảnh: iNaturalist) Chuột cũng là một trong những loài đầu tiên xuất hiện trở lại sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima. (Ảnh: Hiroshima University) Một số loài chuột, như chuột chũi trụi lông, có khả năng sống sót trong điều kiện thiếu oxy. Chuột chũi Đông Phi có thể sống sót hơn 20 phút mà không cần khí oxy, một kỷ lục đáng kinh ngạc trong thế giới động vật. (Ảnh: GenK) Dù có vai trò trong nghiên cứu khoa học, chúng cũng là mối đe dọa lớn cho con người do khả năng truyền hơn 30 loại virus nguy hiểm. (Ảnh: Newsweek) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

