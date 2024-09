Loài thú quý nhất hành tinh bất ngờ 'tái xuất' sau hơn 60 năm

Các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford đã chụp được hình ảnh của loài thú quý hiếm này nhờ bẫy ảnh trong chuyến thám hiểm kéo dài 4 tuần. Phát hiện này làm kinh ngạc giới khoa học vì từ năm 1961 đến nay, không có ghi nhận nào về sự tồn tại của chúng. (Ảnh: Sci.News)Thú lông nhím mỏ dài Attenborough, hay còn gọi là thú lông nhím mỏ dài Sir David (Zaglossus attenboroughi), là một loài động vật có vú đặc biệt thuộc họ Tachyglossidae, bộ Monotremata. Loài này được đặt tên để vinh danh nhà tự nhiên học nổi tiếng người Anh, Sir David Attenborough. (Ảnh: Jasper Tapen) Thú lông nhím mỏ dài Attenborough sinh sống chủ yếu tại vùng núi Cyclops, gần thành phố Sentani và Jayapura ở tỉnh Papua của Indonesia. (Ảnh: WAWA Conservation) Đây là một trong những loài động vật hiếm hoi còn tồn tại ở New Guinea, nơi chúng sống ở độ cao cao hơn so với các khu rừng vùng cao khác. (Ảnh: Species New to Science) Loài thú này có kích thước lớn hơn so với các loài thú lông nhím khác, với mõm dài chiếm hai phần ba phần đầu và hơi cong xuống dưới. Chúng có gai ngắn hơn, nằm rải rác xen giữa các sợi lông thô.(Ảnh: IAS Gyan) Thú lông nhím mỏ dài chủ yếu hoạt động về đêm và thức ăn của chúng bao gồm côn trùng như kiến và mối.(Ảnh: Vajiram & Ravi) Theo Sách đỏ IUCN, thú lông nhím mỏ dài Attenborough hiện đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp. Số lượng của chúng đang giảm dần do mất môi trường sống và các mối đe dọa từ con người. Việc bảo vệ và duy trì môi trường sống tự nhiên của chúng là vô cùng cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của loài này.(Ảnh: Mongabay) Thú lông nhím mỏ dài Attenborough không chỉ là một biểu tượng của sự đa dạng sinh học mà còn là minh chứng cho tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm. Sự tồn tại của chúng phụ thuộc vào những nỗ lực bảo tồn và ý thức của con người về việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên.(Ảnh: UnAnything Wiki ) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài thú quý hiếm bỗng tái xuất ở Việt Nam sau 30 năm mất tích.

