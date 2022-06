Loại muối cả thế giới cực ưa chuộng: Việt Nam có nhiều!

Người Việt có thói quen ăn nhiều muối để nêm nếm món ăn được đậm đà hơn. Không những thế muối cũng được dùng để chấm thực phẩm khiến lượng tiêu thụ vượt quá cho phép. Được biết, trong khẩu phần ăn hàng ngày, hàm lượng Na có trong muối bình thường và bột nêm cao từ hai đến ba lần so với tiêu chuẩn cho phép của WHO là 2.500 mg Na (tương đương trong 5 gr muối). Chỉ số Na càng cao thì nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, và huyết áp càng lớn. Do đó, nhu cầu tìm kiếm những loại gia vị lành mạnh hơn muối là rất cao. Ở Việt Nam có một loại muối an toàn hơn, có thể dùng để thay thế muối ăn thông thường, đó là: Muối biển nhạt. Muối biển nhạt đang được sản xuất thủ công ở Nam Định, Đà Nẵng... Trong khi thế giới cực ưa chuộng thì người Việt vẫn chưa biết được lợi ích khi dùng muối biển nhạt để tận dụng. Muối biển nhạt là loại muối biển tự nhiên có hàm lượng natri (hay sodium) giảm từ 20-30% so với muối ăn bình thường. Tuy nhiên, nó vẫn có vị mặn do đã được thay thế bởi những thành phần khác như canxi, magie, đặc biệt là kali. Muối biển nhạt thay thế natri bằng kali mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất là tăng lượng kali, chất này giúp làm giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Thứ hai, nghiên cứu cho thấy việc thay thế muối có hàm lượng natri thấp giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ. Muối nhạt còn có tác dụng đào thải, trung hòa các axit dư thừa từ các tế bào trong cơ thể, giải phỏng các chất cặn bẩn dính vào dịch nhầy của phổi. Muối nhạt giữ cho cấu trúc xương vững chắc nhờ hàm lượng magie, phốt pho, lưu huỳnh và canxi. Đặc biệt muối phòng chống các bệnh cúm, cảm, dị ứng, say nắng rất hiệu quả, là chất giải nhiệt khá lý tưởng khi cần bù nước điện giải, chống mất nước. Sử dụng muối nhạt các bạn hoàn toàn yên tâm về sự cân bằng tỷ lệ giữa các khoáng chất trong cơ thể. Tuy nhiên, do muối nhạt thay thế natri bằng kali nên những người theo chế độ ăn hạn chế kali (chẳng hạn như những người đang chạy thận nhân tạo) cần tránh các loại muối này kẻo tăng kali máu, gây ra các triệu chứng như mạch yếu, tim đập chậm hoặc yếu cơ và có thể gây đột tử. Mặc dù hàm lượng natri ở muối biển nhạt đã giảm so với trước nhưng việc sử dụng muối nhạt cũng giống như muối ăn bình thường chúng ta chỉ nên tiêu thụ trong khoảng cho phép. Chúng ta có thể dùng hạt tiêu đen làm gia vị thay cho muối. Thêm các loại thảo mộc tươi, tỏi, gừng, ớt và chanh để tăng mùi vị món ăn mà không cần dùng muối. Không để bát chấm, gia vị trên mâm cơm. Thay vào đó, bạn có thể dùng các gia vị khác như chanh, tỏi, tiêu, ớt… để tăng cảm giác ngon miệng. Nếu vẫn muốn chấm đồ ăn vào gia vị mặn trước khi ăn thì bạn nên chấm nhẹ nhàng. Mời các bạn xem video: Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản. Nguồn: Yan News

Người Việt có thói quen ăn nhiều muối để nêm nếm món ăn được đậm đà hơn. Không những thế muối cũng được dùng để chấm thực phẩm khiến lượng tiêu thụ vượt quá cho phép. Được biết, trong khẩu phần ăn hàng ngày, hàm lượng Na có trong muối bình thường và bột nêm cao từ hai đến ba lần so với tiêu chuẩn cho phép của WHO là 2.500 mg Na (tương đương trong 5 gr muối). Chỉ số Na càng cao thì nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, và huyết áp càng lớn. Do đó, nhu cầu tìm kiếm những loại gia vị lành mạnh hơn muối là rất cao. Ở Việt Nam có một loại muối an toàn hơn, có thể dùng để thay thế muối ăn thông thường, đó là: Muối biển nhạt. Muối biển nhạt đang được sản xuất thủ công ở Nam Định, Đà Nẵng... Trong khi thế giới cực ưa chuộng thì người Việt vẫn chưa biết được lợi ích khi dùng muối biển nhạt để tận dụng. Muối biển nhạt là loại muối biển tự nhiên có hàm lượng natri (hay sodium) giảm từ 20-30% so với muối ăn bình thường. Tuy nhiên, nó vẫn có vị mặn do đã được thay thế bởi những thành phần khác như canxi, magie, đặc biệt là kali. Muối biển nhạt thay thế natri bằng kali mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất là tăng lượng kali, chất này giúp làm giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Thứ hai, nghiên cứu cho thấy việc thay thế muối có hàm lượng natri thấp giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ. Muối nhạt còn có tác dụng đào thải, trung hòa các axit dư thừa từ các tế bào trong cơ thể, giải phỏng các chất cặn bẩn dính vào dịch nhầy của phổi. Muối nhạt giữ cho cấu trúc xương vững chắc nhờ hàm lượng magie, phốt pho, lưu huỳnh và canxi. Đặc biệt muối phòng chống các bệnh cúm, cảm, dị ứng, say nắng rất hiệu quả, là chất giải nhiệt khá lý tưởng khi cần bù nước điện giải, chống mất nước. Sử dụng muối nhạt các bạn hoàn toàn yên tâm về sự cân bằng tỷ lệ giữa các khoáng chất trong cơ thể. Tuy nhiên, do muối nhạt thay thế natri bằng kali nên những người theo chế độ ăn hạn chế kali (chẳng hạn như những người đang chạy thận nhân tạo) cần tránh các loại muối này kẻo tăng kali máu, gây ra các triệu chứng như mạch yếu, tim đập chậm hoặc yếu cơ và có thể gây đột tử. Mặc dù hàm lượng natri ở muối biển nhạt đã giảm so với trước nhưng việc sử dụng muối nhạt cũng giống như muối ăn bình thường chúng ta chỉ nên tiêu thụ trong khoảng cho phép. Chúng ta có thể dùng hạt tiêu đen làm gia vị thay cho muối. Thêm các loại thảo mộc tươi, tỏi, gừng, ớt và chanh để tăng mùi vị món ăn mà không cần dùng muối. Không để bát chấm, gia vị trên mâm cơm. Thay vào đó, bạn có thể dùng các gia vị khác như chanh, tỏi, tiêu, ớt… để tăng cảm giác ngon miệng. Nếu vẫn muốn chấm đồ ăn vào gia vị mặn trước khi ăn thì bạn nên chấm nhẹ nhàng. Mời các bạn xem video: Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản. Nguồn: Yan News