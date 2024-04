Loài mèo siêu hiếm ở Việt Nam giỏi bơi lội, bắt cá nhanh như chớp

Khác với hình ảnh truyền thống của mèo sợ nước, mèo cá lại rất giỏi bơi lội và bắt cá. Chúng được mệnh danh là "vận động viên bơi lội cừ khôi", có khả năng lặn sâu xuống dưới nước để săn mồi. Về ngoại hình, mèo cá có bộ lông màu xám với nhiều đốm mờ nhỏ, giống như mèo rừng nhưng kích thước lớn hơn. Chúng có thể dài từ 57 đến 78 cm (không tính đuôi) và nặng từ 5,1 đến 16 kg, là thành viên lớn nhất trong chi Mèo báo. Do sinh sống gần mặt nước từ nhỏ, mèo cá có sở thích ngâm mình dưới nước và có khả năng bơi lội tốt. Chúng thường săn mồi dưới nước thay vì trên cạn như các loài mèo khác, và món ăn yêu thích của chúng là cá. Mèo cá có thể lặn sâu xuống đáy nước để săn mồi và thường hoạt động vào ban đêm. Ngoài cá, chúng cũng ăn động vật thân mềm, lưỡng cư, gặm nhấm, chim và xác thối. Mèo cá thường xuyên sống trên mặt đất và xây tổ trong các hốc đất, bụi rậm, hoặc hốc cây. Thời gian mang thai của mèo cá là khoảng 63 ngày, và mỗi lứa thường sinh từ 1 đến 4 con. Tuy nhiên, mèo cá đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng do bị săn bắt quá mức để lấy thịt, lông hoặc nuôi làm vật cảnh. Do đó, chúng được xếp vào nhóm động vật sắp nguy cấp trong Sách Đỏ. Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ.

