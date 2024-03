Loài hoa hiếm 7 năm mới nở 1 lần, có tiền chưa chắc mua được

Hoa sen núi tuyết hay còn gọi là thiên sơn tuyết liên được mệnh danh là vua của các loại hoa thảo mộc. Loài hoa này chỉ sinh trưởng ở những khe núi đá ở độ cao 2.500 - 4.800m so với mực nước biển ở vùng Tân Cương hay Tây Tạng (Trung Quốc). Khi nhìn thiên sơn tuyết liên, nhiều người nhận thấy loài hoa này trông giống như bắp cải. Loài hoa này thuộc họ Cúc và là loại cây thân thảo cao khoảng 15 - 35 cm khi trưởng thành.Thiên sơn tuyết liên sinh trưởng trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt với đất đai cằn cỗi, địa hình hiểm trở, nhiệt độ âm hàng chục độ C và không khí loãng. Quá trình sinh trưởng của thiên sơn tuyết liên từ khi nảy mầm đến khi ra hoa phải mất trung bình khoảng 6 - 7 năm. Khi thiên sơn tuyết liên nở hoa trông giống như bông sen giữa tuyết trắng. Người dân địa phương quan niệm rằng, thiên Sơn tuyết liên có hình dáng như vậy là nhờ kết tinh từ gió, mây và tuyết. Do thiên sơn tuyết liên mất 6 - 7 năm mới nở hoa một lần và có số lượng rất ít nên vô cùng quý hiếm, có giá thành đắt đỏ. Chúng khoe sắc vào tháng 7 - 8 hàng năm. Thiên Sơn tuyết liên thường được bán với giá khoảng 5 triệu/bông hoặc 80 - 100 triệu/kg. Là một thực phẩm quý hiếm, thiên Sơn tuyết liên rất giàu vitamin C, protein và axit amin giúp nuôi dưỡng làn da, ngăn ngừa lão hoá, phòng chống và hỗ trợ điều trị ung thư. Sau khi hái, hoa thiên Sơn tuyết liên được đem phơi nắng một thời gian để giữ dược tính của hoa. Mọi người có thể dùng hoa thiên Sơn tuyết liên khô để nấu rượu, pha trà, giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về tim mạch, phong thấp, giúp thông kinh, hoạt huyết. Mời độc giả xem video: Kinh ngạc loài hoa biến hình thành “đầu lâu” khi héo tàn.

