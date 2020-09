Loài động vật nhỏ bé sở hữu năng lực khiến con người ao ước

Trải qua nhiều thế hệ phát triển, tôm bọ ngựa đã tiến hóa trở thành một trong những tay thợ săn cừ khôi nhất trong số những loài có cùng kích thước. Chúng là loài động vật sở hữu năng lực đặc biệt là những ''cú đấm thép''. Một cú đấm của tôm bọ ngựa có tốc độ và cường độ tương đương viên đạn 0,22mm, với độ cứng của móng vuốt cũng rất đáng nể. Tốc độ đó cao đến nỗi làm nước xung quanh móng bị nóng sôi lên, đồng thời dễ dàng xuyên qua lớp vỏ cứng của các loài thủy sinh vật khác. Không sở hữu móng vuốt sắc nhọn, mực nang là loài động vật có ma thuật phi thường - thôi miên. Loài mực này có thể tạo ra một luồng sáng đặc biệt mà khiến cho những loài cá/giáp xác nhỏ khác bị hấp dẫn hoàn toàn, để rồi trở thành con mồi ngon cho chúng. Chúng có được điều này là do lớp vỏ tế bào sắc tố bên dưới da mực nang phản chiếu và tỏa ra ánh sáng từ nguồn khác. Kết cấu da cũng có thể được kiểm soát và điều chỉnh để tạo ra nhiều hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Nhờ có thanh quản có cấu trúc đặc biệt, cầm điểu có thể mô phỏng lại hầu hết những âm thanh nó nghe được, kể cả là nhân tạo như tiếng cưa, súng laser bắn hay màn trập máy ảnh... Đây cũng chính là ''vũ khí đặc biệt'' vừa giúp loài chim này đe dọa và cũng đánh lạc hướng kẻ thù. Tuy xấu xí nhưng chuột chũi trần lại là một trong những loài vật sở hữu ma thuật phi thường bậc nhất thế giới mà con người luôn ao ước.Ccác nhà khoa học đã bất ngờ khi tìm ra rằng chuột chũi trần hoàn toàn miễn dịch với ung thư, vì họ chưa bao giờ thấy một dấu hiệu nào của căn bệnh này trong tất cả những hang ổ và đàn chuột nào cho đến nay. Với một tốc độ trao đổi chất trong cơ thể độc nhất vô nhị, chim ruồi có thể đập cánh nhanh đến mức 80 lần/giây, bay theo mọi hướng nó thích, kể cả ngược xuống dưới hay bay lùi. Loài vật sở hữu siêu tần số này bay ở mức cực điểm 11 m/s, nhịp thở khi nghỉ là 250 lần/phút. Nhắc đến những loài vật nhỏ bé sở hữu siêu năng lực phi thường nhất, không thể bỏ qua bọ gấu nước - sinh vật bất tử của Trái Đất. Nhiệt độ âm cũng chỉ là chuyện đơn giản với chúng - điều mà lẽ ra các loài động vật khác đã ngừng trao đổi chất và giảm sự thoát hơi nước qua da xuống mức thấp nhất. Bọ gấu nước thậm chí có thể sống sót trong điều kiện ngoài vũ trụ trong 10 ngày liên tiếp và sau đó chỉ cần xúc tác 1 chút là lại khỏe mạnh bình thường. Không hổ danh là động vật khỏe nhất thế giới, nếu tính theo tỷ lệ, bọ hung cánh cứng hoàn toàn nâng được vật lớn gấp 1.141 lần so với cơ thể mình. Nếu xét trên cơ thể con người, chúng ta sẽ nâng được khối lượng tương đương 80 tấn. Kỳ giông xanh được coi là sở hữu năng lực của Chúa trời, chạy lướt trên mặt nước mà không hề khó khăn hay bị chìm. Bàn chân của chúng có cấu tạo gồm ngón chân dài và các lớp da bọc mảnh xung quanh giúp tăng bề mặt tiếp xúc, đồng thời tạo ra một khoảng không khí làm lực đẩy lên, không bị chìm xuống nước. Bạn có tin thế giới tồn tại một loài cá ''xạ thủ'' có khả năng bắn ra một dòng nước với độ chính xác cao có thể làm con mồi mà chúng nhắm đến rơi xuống nước. Lực bắn của chúng mạnh đến mức làm con mồi choáng váng hoặc bất ngờ không kịp trở tay, rơi xuống nước ngay lập tức. Con người hẳn không ít người ao ước được bất tử như loài sứa. Sau mỗi lần kết bạn tình, chúng như được tự mình làm trẻ ra. Số lần "cải lão hoàn đồng" là không giới hạn, là đặc tính vốn có sẵn trong gen di truyền của loài này. Chuyện lạ: Nuôi lợn rừng 200 kg... làm thú cưng | VTC Now

