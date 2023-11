Loài côn trùng lớn nhất từng tồn tại: Y loài quen thuộc ở Việt Nam!

Sống hơn 275 triệu năm trước trên siêu lục địa Pangaea, Meganeuropsis permiana có sải cánh ước tính đến 71 cm, tương đương với một con chim bồ câu to. Mặc dù đã tuyệt chủng, Meganeuropsis permiana được mô tả như chuồn chuồn ngày nay. Chúng thuộc họ côn trùng đã tuyệt chủng Meganisoptera hoặc griffinfly. Sống vào cuối kỷ Permi, thời điểm Pangaea hình thành, côn trùng trở nên đa dạng do sự gia tăng nhiệt độ và mức độ ẩm. Meganeuropsis permiana được xác định đã đạt đến giới hạn phát triển của côn trùng với sải cánh lớn và hệ thống hít thở đặc biệt. Phát hiện này là sự kiện lớn trong ngành khoa học vì việc tìm thấy mẫu vật của côn trùng thường rất hiếm, do chúng không hóa thạch như các động vật khác và không có xương.Côn trùng lớn như Meganeuropsis permiana có các hạn chế về cấu trúc xương ngoài và hệ thống hít thở của chúng. Mời quý độc giả xem thêm video: Độc lạ các loài côn trùng giống y đúc... người ngoài hành tinh.

