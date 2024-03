Loài chim hung dữ có mỏ khổng lồ nuốt chửng con mồi phút mốt

Cò mỏ giày (Balaeniceps rex) là một loài chim quý hiếm, cao bằng người, được biết đến với khả năng săn mồi hung dữ, đặc biệt là cá sấu con, và chiếc mỏ khổng lồ của chúng giúp chúng nuốt chửng toàn bộ con mồi một cách nhanh chóng. Loài chim này sống chủ yếu ở Đông và Trung Phi, và thường được tìm thấy ở các quốc gia như Uganda, Kenya, Botswana, Tanzania, Ethiopia, Zambia và Nam Sudan. Cò mỏ giày có hình dáng giống như quái vật tiền sử, cao tới 1,3 mét, nặng khoảng 7 kg, và có chiếc mỏ lớn kỳ lạ như hình chiếc giày, dài tới 25 cm. Chúng cũng có đôi chân dài gân guốc, giúp chúng trở thành kẻ săn mồi tinh ranh trong môi trường đầm lầy. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng cá trê là con mồi phổ biến nhất của cò mỏ giày, chiếm khoảng 71% chế độ ăn của chúng. Tuy nhiên, chúng cũng ăn lươn, rắn, vịt và thậm chí cả cá sấu con. Chúng tấn công cá sấu con khi cha mẹ của chúng không ở gần, và với chiếc mỏ nhọn và cứng, chúng có thể tóm gọn con mồi một cách nhanh chóng. Cò mỏ giày được coi là một thợ săn tài ba và kiên nhẫn, chờ đợi và tấn công ngay lập tức khi có cơ hội. Mỏ lớn của chúng là công cụ chính trong việc bắt và giết con mồi, cũng như cắt nhỏ con mồi để dễ dàng nuốt chửng. Dù là loài chim quý hiếm, nhưng số lượng cò mỏ giày đang giảm và đang đối mặt với nguy cơ từ hoạt động con người. Mặc dù là loài sống đơn độc, chúng ghép đôi trọn đời và chỉ đẻ 3 quả trứng trong một ổ, với chỉ một con non sống sót tới tuổi trưởng thành do sự cạnh tranh giữa các con non. Với số lượng chỉ khoảng 5.000 con trên toàn thế giới, cò mỏ giày được coi là loài dễ bị tổn thương và đang đối diện với mối đe dọa lớn nhất từ hoạt động của con người. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngỡ ngàng loài chim ngủ đến hơn 10.000 lần mỗi ngày.

