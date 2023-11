Loại cây được mệnh danh “vua gỗ": Chống được đạn, thay thế cả thép!

Bạch Dương Sắt có vỏ ngoài thân cây màu đỏ tươi hoặc đen điểm trắng, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng. Đặc biệt, lớp vỏ này không chỉ làm cho cây trở nên đẹp mắt mà còn giữ cho cây nguyên vẹn dưới những tác động mạnh. Loài cây này có tuổi thọ trung bình 300-350 năm, thích ánh sáng và chịu lạnh, chịu hạn tốt. Cây này nổi tiếng với gỗ cực kỳ cứng, vượt trội so với nhiều loại gỗ khác. Độ cứng của gỗ Bạch Dương Sắt gấp 4 lần so với gỗ keo và gấp 2 lần so với thép, làm cho nó trở thành vật liệu lý tưởng cho việc sản xuất các linh kiện chịu lực trong ngành công nghiệp. Điều độc đáo không kém, Bạch Dương Sắt có khả năng chống đạn, khiến viên đạn không làm hại cây và khả năng chống nước nổi bật. Ngay cả khi chìm trong nước, cây vẫn duy trì khô ráo nhờ vào lớp vỏ không thấm nước. Do đặc tính cứng cáp và khả năng chống lực tốt, gỗ Bạch Dương Sắt được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất phụ kiện hàng không, xe hơi, tàu, và đường ống. Đồng thời, nó cũng có giá trị trong lĩnh vực y học và dược học, khi lá và thân cây được sử dụng cho nhiều mục đích điều trị. Tuy nhiên, với tình trạng khai thác quá mức, Bạch Dương Sắt đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, đòi hỏi sự bảo vệ và quản lý bền vững để duy trì giá trị của loài cây này trong tương lai. Được trồng nhiều ở Primorsky Krai, Nga và cũng xuất hiện tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, loài cây này thu hút sự chú ý của những người nghiên cứu.

Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm những loài cây có hình thù kỳ quái đến khó tin.

Bạch Dương Sắt có vỏ ngoài thân cây màu đỏ tươi hoặc đen điểm trắng, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng. Đặc biệt, lớp vỏ này không chỉ làm cho cây trở nên đẹp mắt mà còn giữ cho cây nguyên vẹn dưới những tác động mạnh. Loài cây này có tuổi thọ trung bình 300-350 năm, thích ánh sáng và chịu lạnh, chịu hạn tốt. Cây này nổi tiếng với gỗ cực kỳ cứng, vượt trội so với nhiều loại gỗ khác. Độ cứng của gỗ Bạch Dương Sắt gấp 4 lần so với gỗ keo và gấp 2 lần so với thép, làm cho nó trở thành vật liệu lý tưởng cho việc sản xuất các linh kiện chịu lực trong ngành công nghiệp. Điều độc đáo không kém, Bạch Dương Sắt có khả năng chống đạn, khiến viên đạn không làm hại cây và khả năng chống nước nổi bật. Ngay cả khi chìm trong nước, cây vẫn duy trì khô ráo nhờ vào lớp vỏ không thấm nước. Do đặc tính cứng cáp và khả năng chống lực tốt, gỗ Bạch Dương Sắt được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất phụ kiện hàng không, xe hơi, tàu, và đường ống. Đồng thời, nó cũng có giá trị trong lĩnh vực y học và dược học, khi lá và thân cây được sử dụng cho nhiều mục đích điều trị. Tuy nhiên, với tình trạng khai thác quá mức, Bạch Dương Sắt đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, đòi hỏi sự bảo vệ và quản lý bền vững để duy trì giá trị của loài cây này trong tương lai. Được trồng nhiều ở Primorsky Krai, Nga và cũng xuất hiện tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, loài cây này thu hút sự chú ý của những người nghiên cứu.

Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm những loài cây có hình thù kỳ quái đến khó tin.