Loài cây dại mọc ven đường có giá tiền tỷ, giới đại gia săn lùng

Cửa hàng giống cây xương rồng tại New York được biết đến với việc bán những loài cây hiếm, trưởng thành và được phát triển theo cách đặc biệt, không bán cây non và thường trồng những cây xương rồng rất hiếm hoặc rất già. Loài cây xương rồng này là món quà tặng từ một nhà khoa học dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu về xương rồng cho cửa hàng. Nguồn gốc của loài này là từ phía bắc Lima, Peru. Trong 10 năm qua, số lượng cây loại này trong môi trường tự nhiên đã giảm từ 500 xuống còn 150 cây. Đây là giống cây hiếm Haageocereus tenuis, được các chuyên gia dự báo có nguy cơ tuyệt chủng trong khoảng chục năm tới. Bảo tồn giống xương rồng hiếm này là thách thức của các nhà nghiên cứu, bởi thông tin về nó hiện vẫn rất mù mờ. Hiện tại, xương rồng Haageocereus Tenuis đang được trồng trong nhà kính ở Los Angeles. Mặc dù cửa hàng chỉ đăng bán loài cây xương rồng hiếm này trên trang web của mình cho vui và không có ý định bán thực sự, nhưng họ luôn tiếp nhận các loại cây từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm từ các nhà sưu tập cây trồng, các nhà kính thí nghiệm, người trồng trọt bình thường gửi về. Cửa hàng này được mô tả như một cơ quan nhận chăm sóc sinh vật và luôn chú trọng đến việc đảm bảo sự an toàn cho cây một cách tối đa. Ở Việt Nam, xương rồng là cây dại, mọc đầy ven đường và rất ít người biết giá trị của chúng. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm những loài cây có hình thù kỳ quái đến khó tin.

