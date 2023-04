Loài cá cảnh được phát hiện ở Quảng Trị năm 2001, triệu người tìm mua

Cá kim tơ, cá neon Việt Nam hay cá lòng tong Bến Hải là những tên gọi khác nhau của một loài cá có tên khoa học là Tanichthys micagemmae. Loài cá này được phát hiện vào năm 2001 trong một nhánh của sông Bến Hải ở tỉnh Quảng Trị của Việt Nam. Ảnh: Freshwater Species. Sau khi được phát hiện, cá kim tơ đã được khai thác trong tự nhiên rồi đưa vào trang trại để nhân giống và xuất khẩu sang các quốc gia trên khắp thế giới làm cá cảnh. Ảnh: Akva.sk. Loài cá đặc hữu Việt Nam này khi trưởng thành có chiều dài 2-3 cm. Cơ thể chúng có màu nâu đồng lấp lánh, với một đường huỳnh quang chạy từ mắt đến đuôi, kết thúc bằng một điểm tối được bao quanh bởi màu đỏ rực rỡ. Ảnh: Aquadiction. Chúng có vây lưng nằm phía trên đường giữa của cơ thể, thẳng hàng với vây hậu môn. Bụng có màu sáng hơn thân. Vây hậu môn và vây lưng có màu phớt đỏ và viền trắng. Ảnh: Zoobox. Sự khác biệt về giới tính ở cá kim tơ là không đáng kể. Cơ thể cá kim tơ đực có phần mảnh mai và màu sắc rực rỡ hơn con cái. Những con cái đã sẵn sàng đẻ trứng có bụng đầy đặn hơn. Ảnh: Zoopet. Về mặt sinh sản, cá kim tơ kết đôi quanh năm. Cá cái cái đẻ trứng phân tán trên lá cây thủy sinh, trứng nở sau 2-3 ngày. Ảnh: Thumbnails Summary. Khi ve vãn bạn tình, cá kim tơ đực sẽ xòe những chiếc vây có màu sắc rực rỡ và "nhảy múa" quanh con cái. Đây là điều thú vị góp phần làm nên sự hấp dẫn của loài cái này. Ảnh: Live Freshwater Aquarium Fish For Sale. Trong quá trình nhân giống, ngoài dạng cá kim tơ nguyên bản (thường gọi là kim tơ đen) còn phát sinh biến thể màu vàng và biến thể vây dài, được gọi là cá kim tơ vàng và cá kim tơ vây dài. Ảnh: Tierlexikon.info. Trên thị trường cá cảnh quốc tế, cá kim tơ là loài cá độc lạ được nhiều người lùng tìm. Ở các nước Âu Mỹ, chúng được gọi là cá hồng y Việt Nam (Vietnamese Cardinal Minnow), giá bán dao động từ 5-10 USD / con. Tại Việt Nam, giá phổ biển là 15.000 đồng/con. Ảnh: The Spruce Pets. Trong bể thủy sinh, cá kim tơ rất dễ nuôi và là lựa chọn tốt cho những người mới nuôi cá cảnh lần đầu. Đây là loài cá hiền lành, có tập tính bơi theo đàn, nên nuôi từ 6 cá thể trở lên. Ảnh: Plant Identification. Có thể nuôi cá kim tơ chung với nhiều loài cá khác nhau, nhưng lưu ý tránh nuôi chung các loài cá săn mồi cỡ lớn, hoặc cá có vây dài và bơi chậm, do cá kim tơ có thể rỉa vây cá khác. Ảnh: Aquarium Ratgeber. Mời quý độc giả xem video: Xác định được loài Cua gây Ngộ Độc ở Thanh Hoá | Thời Sự VTV1.

