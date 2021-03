Loài bọ có sức chịu đựng kinh khủng, xe nặng 1,5 tấn đè không chết

Đây là loài bọ mà bạn dù cố gắng thế nào cũng không thể nghiền nát được nó. Bởi bọ cánh cứngPhloeodes diabolicus có thể chịu được sức nặng gấp 39.000 trọng lượng cơ thể và vẫn sống sót. Đồng nghĩa với việc chúng có thể chịu được vết mổ của chim, bị dẫm bởi các loài động vật to lớn, hay thậm chí là ngay cả ô tô cán qua thì chúng vẫn chẳng hề gì. Năm 2015, Jesus Rivera ghi hình một trải nghiệm khoa học khác thường. Trên mặt đường nhựa ở bãi đỗ xe, nhà nghiên cứu đặt một con đen vằn trên một nhúm bụi và nhờ đồng nghiệp lái chiếc xe Toyota Camry qua nó hai lần. Kết quả chỉ có duy nhất bọ cánh cứng Phloeodes diabolicus là sống và giả vờ chết. Nó bị nghiến bên dưới lốp của chiếc xe nặng 1.588kg, con bọ dài 2,5cm sống sót mà không có bất kỳ thương tích nào. Bọ P. diabolicus sinh sống chủ yếu ở ven biển phía tây Bắc Mỹ, nhiều khả năng tiến hóa để cho phép những con bọ ăn nấm không biết bay này len lỏi an toàn dưới khe đá cũng như tránh cú mổ hoặc cắn của chim chóc và chuột. Việc tìm hiểu cấu tạo lớp vỏ có thể giúp ích cho phát triển sản phẩm nhân tạo dùng trong xây dựng hoặc hàng không vũ trụ, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature.Loài bọ này có một lớp giáp phi thường được xếp thành từng lớp và nối lại với nhau như trò chơi xếp hình, đặc biệt bộ giáp này có thể biến dạng dưới sự tác động của trọng lượng rất lớn mà vẫn không làm tổn hại bên trong. Ngạc nhiên là vỏ của loài bọ không hề có thành phần chứa sắt hay các khoáng chất cứng khác. Các nhà khoa học nhận định bộ giáp này dường như được phát triển tiến hoá từ một cặp cánh mà hiện nay đã bị tiêu biến. Các nhà nghiên cứu đã dùng kính hiển vi và chụp CT để tìm hiểu rõ hơn về lớp vỏ ngoài của bọ ironclad diabolical, kết quả cho thấy bí mật nằm ở độ đàn hồi, co giãn của lớp giáp. Hàng loạt các mối nối giúp khoá các mảnh giáp bên ngoài vỏ, tuỳ vào từng bộ phận khác nhau chúng sẽ được nối theo cách phù hợp. Người ta đã tìm được 3 loại mối nối hỗ trợ các mục đích bảo vệ khác nhau trên cơ thể con bọ bé nhỏ này. Cụ thể, mối nối đan xen được dùng để bảo vệ các cơ quan quan trọng nhất của bọ, nên dù khi bị nén, lực sẽ tác động vào phần vỏ khiến chúng bị biến dạng từ từ chứ không vỡ vụn ngay. Trong khi hầu hết bọ cánh cứng có tuổi thọ chỉ vài tuần hay vài tháng, bọ ironclad diabolical có thể sống 2 năm, chúng chủ yếu được tìm thấy trong các cây sồi bên bờ biển Thái Bình Dương ở khu vực Bắc Mỹ.

