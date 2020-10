Loa Homepod Mini của Apple bị ví như quả táo... chưa cắn

Mở đầu sự kiện ''Hi, Speed'' đêm qua, Apple đã chính thức ra mắt phiên bản nhỏ gọn của loa thông minh HomePod mang tên HomePod Mini. Chiếc loa thông minh mới của Apple gây chú ý với ngoại hình tròn trĩnh ''đáng yêu'', chất liệu vải lưới. Mặt trên của loa là một mặt cảm ứng chứa phím dừng/chơi nhạc, tăng giảm âm lượng và là nơi xuất hiện của Siri. Màng loa đa hướng cho âm thanh 360 độ, vi xử lý Apple S5 cho phép kết nối nhiều loa cùng 1 lúc và khả năng xử lý âm thanh vượt trội. Homepod Mini được đánh giá là một thiết bị đa năng khi có thể kết nối tất cả những thành tố bên trong hệ sinh thái Apple lại với nhau như Siri, Car Play và các thiết bị như iPhone, iPad… Loa thông minh cho phép người dùng cập nhật lịch biểu, báo thức và thông tin thời tiết cực kỳ nhanh chóng thông qua trợ lý ảo Siri. Ngoài ra nó còn có thể nhận ra giọng nói của từng thành viên để đưa ra những phản hồi phù hợp nhất. Tuy nhiên, sau khi ra mắt chưa lâu, loa thông minh mới nhà Apple bỗng trở thành chủ đề bàn tán hài hước của cư dân mạng. Thiết kế hình cầu dạng dưới của Homepod Mini được ví như...quả táo chưa cắn được bọc lưới chống sốc. Người dùng trên Twitter liên tục chia sẻ hình ảnh ''chiếc loa đáng thương'' cùng màn so sánh gây cười này. Ngoài Homepod Mini, nhân vật chính của sự kiện ''Hi, Speed'' - bộ 4 iPhone 12 cũng bị nhiều người đánh giá là có thiết kế không mấy khác biệt với iPhone 5. Trong khi những người khác còn đăng tải hình ảnh 2 chiếc áo giống nhau và phàn nàn rằng ngoài một số màu sắc mới, iPhone 12 chẳng khác nào người anh em tiền nhiệm là iPhone 11. Và rằng liệu series iPhone thế hệ mới này có xứng đáng để họ ''xuống tiền''. Trước đó, khi phiên bản Homepod ra mắt, chiếc loa thông minh này của Apple cũng bất đắc dĩ trở thành trò cười của dân mạng. Sản phẩm có thiết kế hình trụ, kích thước lớn và bán ra với giá khá cao, lên tới 349 USD.Hình ảnh ''chế'' của dân mạng về loa Homepod, nhưng lại...hợp lý đến kỳ lạ. Hiện tại, loa HomePod Mini sẽ được bán ra với hai tuỳ chọn màu sắc là trắng và xám không gian (space gray) có giá chỉ 99 USD. Tổng hợp sự kiện ra mắt iPhone 12: Ra mắt 4 phiên bản, ngập tràn công nghệ | Vietnamnet

