Lộ diện thiết kế smartphone được mong chờ nhất của Samsung

Mới đây, TechTalkTV đã đăng tải hình ảnh được cho là của Galaxy Z Flip4 bản thử nghiệm, với tem bảo mật dán trên lưng máy. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra khá thất vọng vì trông khá giống với Galaxy Z Flip 3. Tuy nhiên, có một số thay đổi nhỏ thực sự nổi bật. Thiết bị có mặt lưng được chia làm hai phần với mặt kính bóng trên khu vực camera và màn hình phụ, và mặt kính mờ ở phần còn lại. Kích thước màn hình của Z Flip4 qua hình ảnh tương đương so với thế hệ tiền nhiệm. Ngoài ra, các hình ảnh rò rỉ còn mang đến một cái nhìn rõ nét hơn về cảm biến vân tay ở cạnh cùng thiết kế bản lề của Z Flip4. Tuy có nhiều tin đồn Samsung sẽ điều chỉnh thiết kế bản lề, nhưng dựa trên những hình ảnh rò rỉ, mặt bên của thiết bị gần như không đổi.Màn hình phụ của Galaxy Z Flip4 cũng lớn hơn trên Galaxy Z Flip3 (2.1 inch so với 1.9 inch). Camera của máy cũng được khẳng định là vượt trội hơn so với Z Flip3, với cụm camera chính 12 MP và camera selfie 10 MP ở mặt trong. Máy cũng sẽ được trang bị sạc nhanh 25 W. Các đường nét của máy và viền màn hình cũng có vẻ mỏng hơn, mặc dù chiếc điện thoại vẫn còn một khoảng trống khá đáng kể khi được gập lại. Bên cạnh đó, nếp nhăn màn hình ở phần gập của màn hình đã được cải thiện khi nay đã trở nên mỏng và khó phát hiện hơn hẳn so với Z Flip3. Về cấu hình, sản phẩm được trang bị chip xử lý mới nhất là Snapdragon 8 Plus Gen 1, bộ nhớ trong có thể thêm bản 512 GB. Máy có pin dung lượng lượng 3.700 mAh, trong khi trên Z Flip3 là 3.300 mAh. Tốc độ sạc nhanh cũng tăng lên 25 W so với mức 15 W trước đó. Galaxy Z Flip4, cùng với Z Fold4 và dòng đồng hồ thông minh Galaxy Watch 5 dự kiến sẽ ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 10/8. Giống như Flip3 trước đó, Galaxy Z Flip4 có thể sẽ có giá khởi điểm ở mức 999 USD. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

