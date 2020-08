Liên tục bị bắt lỗi, Galaxy Note 20 có "thần thánh" như lời đồn?

Gần đây, siêu phẩm mới nhà Samsung - bộ đôi Galaxy Note20 và Note 20 Ultra bị nhiều trang review công nghệ thế giới ''tố'' máy nóng nhanh bất thường, bất kể họ sử dụng nó như thế nào. Theo Android Authority: ''Note 20 Ultra nóng lên mọi lúc ngay cả khi chỉ sử dụng máy ảnh. Trong trường hợp chơi game máy càng trở nên nhanh nóng''. Trang này còn khẳng định Samsung Galaxy Note 20 Ultra nóng hơn các điện thoại chạy chip Snapdragon tương tự. Trong khi SamMobile chỉ ra rằng: Nhiệt độ của Samsung Galaxy Note 20 Ultra đã tăng lên 45-46 độ C chỉ trong 5-6 phút, Wired UK cũng cho biết chỉ tải Fortnite mà chiếc Note 20 Ultra đã ''ấm hơn mong đợi''. Chuyên trang công nghệ iFixit đã ngay lập tức thực hiện một màn mổ xẻ để cung cấp cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về những gì bên dưới camera khổng lồ của smartphone này. Sau đó phát hiện ra rằng cả hai điện thoại đều thiếu tản nhiệt bằng đồng mà Samsung đã sử dụng trên các điện thoại trước đây để làm mát bộ xử lý của họ trong các phiên chơi game kéo dài. Thay vì đồng, iFixit đã tìm thấy tấm tản nhiệt than chì bên trong Galaxy Note 20 họ mở ra, trong khi với chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra lại là tấm tản nhiệt bằng đồng. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân chính khiến Samsung Galaxy Note 20 bị đánh giá là nhanh nóng máy. Với lỗi mới này, Samsung đã không trả lời yêu cầu bình luận của báo giới. Trước đó không lâu, vào giữa tháng 8, hơn 100 khiếu nại được đăng trên Samsung Smartphone Community cho biết họ phát hiện có lỗi trên thiết bị Galaxy Note 20 của mình. Lỗi lớn đầu tiên được báo cáo là hiện tượng ''sương mù'' trong cụm camera sau của Note 20, tức ống kính chụp ảnh bị hơi nước che phủ khi sử dụng dưới thời tiết chênh lệch nhiệt độ. Kèm theo bài đăng là hình ảnh được người dùng đăng tải cho thấy một lớp "sương mù" giống như hơi nước đã che phủ hoàn toàn bên trong ống kính 3 camera phía sau của Note20. Sau khi bài viết này được đăng tải, nhiều người người dùng khác cho biết cũng gặp vấn đề tương tự. Bằng chứng là loạt ảnh chụp trở nên rất mờ như thể bị phủ một lớp "filter sương mù'', khiến người dùng hết sức khó chịu. Đại diện Samsung sau đó giải thích, hơi ẩm ở môi trường xung quanh đã xâm nhập vào bên trong Galaxy Note20 thông qua các lỗ thông hơi dùng để điều chỉnh áp suất, sau đó ngưng tụ thành sương mù khi gặp phải "sự thay đổi nhiệt độ đột ngột". Samsung không cho người dùng được đổi máy mà chỉ hướng dẫn họ mang đến trung tâm bảo hành hoặc thu thập một số máy gặp sự cố để điều tra. Bởi hãng đã từng khuyến cáo người sử dụng Galaxy Note20 nên tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, đây không phải lỗi duy nhất mà người dùng Note 20 Ultra gặp phải với cụm camera. Ngay sau đó, một số YouTuber và người dùng tố thêm hai lỗi khó chịu khác trên điện thoại mới của Samsung. Người dùng nhìn thấy bụi trong module camera, hơn nữa ống kính và vòng bao quanh nó được lắp ráp không khít nhau. Trả lời Korea Herald, đại diện Samsung sau đó nói rằng nếu nhân viên tại trung tâm bảo hành xác định vấn đề ảnh hưởng tới chức năng gốc của camera, họ được đổi máy. Theo Samsung, chính sách đổi máy không đồng nghĩa với thiết bị gặp lỗi nghiêm trọng, rất khó để Samsung xử lý từng khiếu nại bởi số lượng sản phẩm tung ra thị trường là rất lớn. Sự cố cấu trúc và bụi được kiểm soát tại dây chuyền sản xuất tương tự các sản phẩm khác. Bộ đôi Samsung Galaxy Note20 và Note20 Ultra chính thức ra mắt giới mê công nghệ tại sự kiện Unpacked 2020 ngày 5/8. Sau một loạt sự cố và lỗi khó chịu được phản ánh thời gian vừa qua, nhiều người dùng đặt nghi vấn về độ ''thần thánh'' mà Samsung đã giới thiệu về hai siêu phẩm này trước đó. Chưa ra mắt, điện thoại gập Samsung đã lỗi màn hình | VTC Now

Gần đây, siêu phẩm mới nhà Samsung - bộ đôi Galaxy Note20 và Note 20 Ultra bị nhiều trang review công nghệ thế giới ''tố'' máy nóng nhanh bất thường, bất kể họ sử dụng nó như thế nào. Theo Android Authority: ''Note 20 Ultra nóng lên mọi lúc ngay cả khi chỉ sử dụng máy ảnh. Trong trường hợp chơi game máy càng trở nên nhanh nóng''. Trang này còn khẳng định Samsung Galaxy Note 20 Ultra nóng hơn các điện thoại chạy chip Snapdragon tương tự. Trong khi SamMobile chỉ ra rằng: Nhiệt độ của Samsung Galaxy Note 20 Ultra đã tăng lên 45-46 độ C chỉ trong 5-6 phút, Wired UK cũng cho biết chỉ tải Fortnite mà chiếc Note 20 Ultra đã ''ấm hơn mong đợi''. Chuyên trang công nghệ iFixit đã ngay lập tức thực hiện một màn mổ xẻ để cung cấp cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về những gì bên dưới camera khổng lồ của smartphone này. Sau đó phát hiện ra rằng cả hai điện thoại đều thiếu tản nhiệt bằng đồng mà Samsung đã sử dụng trên các điện thoại trước đây để làm mát bộ xử lý của họ trong các phiên chơi game kéo dài. Thay vì đồng, iFixit đã tìm thấy tấm tản nhiệt than chì bên trong Galaxy Note 20 họ mở ra, trong khi với chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra lại là tấm tản nhiệt bằng đồng. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân chính khiến Samsung Galaxy Note 20 bị đánh giá là nhanh nóng máy. Với lỗi mới này, Samsung đã không trả lời yêu cầu bình luận của báo giới. Trước đó không lâu, vào giữa tháng 8, hơn 100 khiếu nại được đăng trên Samsung Smartphone Community cho biết họ phát hiện có lỗi trên thiết bị Galaxy Note 20 của mình. Lỗi lớn đầu tiên được báo cáo là hiện tượng ''sương mù'' trong cụm camera sau của Note 20 , tức ống kính chụp ảnh bị hơi nước che phủ khi sử dụng dưới thời tiết chênh lệch nhiệt độ. Kèm theo bài đăng là hình ảnh được người dùng đăng tải cho thấy một lớp "sương mù" giống như hơi nước đã che phủ hoàn toàn bên trong ống kính 3 camera phía sau của Note20. Sau khi bài viết này được đăng tải, nhiều người người dùng khác cho biết cũng gặp vấn đề tương tự. Bằng chứng là loạt ảnh chụp trở nên rất mờ như thể bị phủ một lớp "filter sương mù'', khiến người dùng hết sức khó chịu. Đại diện Samsung sau đó giải thích, hơi ẩm ở môi trường xung quanh đã xâm nhập vào bên trong Galaxy Note20 thông qua các lỗ thông hơi dùng để điều chỉnh áp suất, sau đó ngưng tụ thành sương mù khi gặp phải "sự thay đổi nhiệt độ đột ngột". Samsung không cho người dùng được đổi máy mà chỉ hướng dẫn họ mang đến trung tâm bảo hành hoặc thu thập một số máy gặp sự cố để điều tra. Bởi hãng đã từng khuyến cáo người sử dụng Galaxy Note20 nên tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, đây không phải lỗi duy nhất mà người dùng Note 20 Ultra gặp phải với cụm camera. Ngay sau đó, một số YouTuber và người dùng tố thêm hai lỗi khó chịu khác trên điện thoại mới của Samsung. Người dùng nhìn thấy bụi trong module camera, hơn nữa ống kính và vòng bao quanh nó được lắp ráp không khít nhau. Trả lời Korea Herald, đại diện Samsung sau đó nói rằng nếu nhân viên tại trung tâm bảo hành xác định vấn đề ảnh hưởng tới chức năng gốc của camera, họ được đổi máy. Theo Samsung, chính sách đổi máy không đồng nghĩa với thiết bị gặp lỗi nghiêm trọng, rất khó để Samsung xử lý từng khiếu nại bởi số lượng sản phẩm tung ra thị trường là rất lớn. Sự cố cấu trúc và bụi được kiểm soát tại dây chuyền sản xuất tương tự các sản phẩm khác. Bộ đôi Samsung Galaxy Note20 và Note20 Ultra chính thức ra mắt giới mê công nghệ tại sự kiện Unpacked 2020 ngày 5/8. Sau một loạt sự cố và lỗi khó chịu được phản ánh thời gian vừa qua, nhiều người dùng đặt nghi vấn về độ ''thần thánh'' mà Samsung đã giới thiệu về hai siêu phẩm này trước đó. Chưa ra mắt, điện thoại gập Samsung đã lỗi màn hình | VTC Now