Lật lại các vụ nổ kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người

FOAB. FOAB (Father of all Bombs) là một loại vũ khí chiến thuật của Nga, được thiết kế để phát nổ trên không, tạo ra một cơn sóng xung kích cực mạnh, biến mọi thứ ở dưới thành bụi bẩn. Vũ khí này chứa 44 tấn TNT, khiến nó được coi là một trong những loại vũ khí hạt nhân nhỏ nhất nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ từng được tạo ra. FOAB không tạo ra bụi phóng xạ như vũ khí hạt nhân và nó đã được sử dụng trong cuộc đua vũ trang giữa Mỹ và Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc Phòng Mỹ nghi ngờ những thông tin từ phía Nga, và cho rằng có thể thông tin này bị giả mạo và chỉ ra rằng một số đặc điểm của loại bom này được phóng đại quá mức với mục đích tuyên truyền. Sự phun trào núi lửa Tambora. Vào ngày 5/4/1815, núi Tambora tại Sambawa, Indonesia, phun trào gây ra một trong những biến đổi khí hậu mạnh mẽ nhất trong lịch sử loài người. Công suất phun trào của núi Tambora được ước tính là khoảng 800 triệu tấn TNT.Vụ nổ gây ra tiếng động mạnh đến mức có thể nghe được từ xa tới Sumatra, cách khoảng 2.600km từ nơi xảy ra. Núi Tambora trước đây cao khoảng 4,3km, nhưng sau vụ phun trào, chiều cao của nó giảm xuống còn khoảng 2,85km. Cột bụi do núi lửa tạo thành cao tới 43km và lan tỏa bụi vào khí quyển bao phủ một phạm vi rộng trên bán cầu. Hiện tượng này che phủ Mặt Trời, khiến năm 1816 trở thành một trong những năm lạnh nhất trong lịch sử. Hậu quả là vụ mùa thu hoạch thất bại và đói kém xảy ra ở khắp Châu Âu và Bắc Mỹ. Ước tính có khoảng 10.000 người thiệt mạng trực tiếp do vụ phun trào và khoảng 70.000 người chết do hậu quả khí hậu mà nó tạo ra.

8 Bom vảy cá. Vào ngày 27/6/1985, Mỹ đã tiến hành một cuộc thử nghiệm với loại bom vảy cá. Tại Trung tâm phòng chống tên lửa của Mỹ, họ kích nổ 5.000 tấn muối amoni nitorat để mô phỏng một vụ nổ bom hạt nhân. Mục tiêu chính của thử nghiệm này là tìm hiểu liệu các vũ khí hạt nhân nhỏ có thể ảnh hưởng đến phần cứng quân sự hay không. Có một sự thật thú vị liên quan đến loại bom vảy cá, liệu liệu nó có thực sự là loại bom lớn nhất theo tiêu chuẩn hay không vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Trước đó, vào thời điểm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, Hạm Đội Hoàng Gia Anh đã kích nổ 6.700 tấn thuốc nổ Heligoland từ một kho vũ khí. Theo kỉ lục được công nhận bởi Guinness, thuốc nổ Heligoland đã gây ra hậu quả cao hơn so với lượng bom vảy cá. Sự kiện Tunguska. Vào ngày 30/6/1908, một sự kiện lớn xảy ra trên sông Podkamennaya Tunguska ở Nga, khi một lượng lớn chất nổ đã gây ra tương đương khoảng 10-15 triệu tấn TNT, tương đương khoảng 1.000 lần sức công phá của bom nguyên tử đã phá hủy Hiroshima, Nhật Bản. Dù có nhiều giả thuyết được đưa ra về nguyên nhân của vụ nổ này, nhưng đa số các nhà khoa học cho rằng nó do các mảnh thiên thạch nổ trong không trung. Tuy vậy, việc các mảnh thiên thạch nổ trong không trung cũng có thể ảnh hưởng đến lượng chất nổ khổng lồ. Vụ nổ được cho là diễn ra trong không trung vì không có bất kỳ mảnh vụn nào được tìm thấy. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng mà mọi người có thể nhận thấy, đó là diện tích khoảng 2.150 km2, bao gồm cây cối, đã bị thổi bay khỏi vùng trung tâm của vụ nổ. Bom Sa hoàng. Bom Sa hoàng là một loại bom hidro do Liên minh Xô Viết phát triển và được thử nghiệm vào ngày 30/10/1961. Với công suất phá hủy ước tính khoảng 57 triệu tấn TNT, nó được biết đến là loại bom tự chế lớn nhất từ trước đến nay. Ban đầu, dự tính bom sẽ có công suất phá hủy lên đến 100 triệu tấn TNT, nhưng việc xử lý bụi phát sinh từ vụ nổ trở thành một vấn đề vô cùng phức tạp. Mặc dù vụ nổ của bom Sa hoàng được thực hiện ở một vị trí rất xa, trên quần đảo Novaya Zemlya ở phía bắc Nga, nhưng thiệt hại mà nó gây ra vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến các thành phố chính của Nga. Một ngôi làng cách địa điểm thử nghiệm khoảng 55km đã chịu những tổn thất nặng nề. Các thiệt hại này đã lan rộng đến Nauy và Phần Lan. Vụ nổ tạo ra một đám mây hình khói cao đến 64km và các dư chấn còn tồn tại trong tầng khí quyển thứ 3 của Trái Đất.

