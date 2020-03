Lắp máy lọc nước ở Tiền Giang, Thuỷ Tiên tuyên bố "sẽ làm chuột bạch"

Những ngày vừa qua, bà con ở miền Tây đang chịu nhiều khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất do ảnh hưởng của đợt hạn hán cùng với ngập mặn kéo dài. Trong số dàn nghệ sĩ đứng ra tài trợ chi phí và lập quỹ kêu gọi khán giả chung tay giúp đỡ người dân miền Tây vượt hạn những ngày qua không thể không nhắc đến Thủy Tiên. Thủy Tiên chi nóng 50 triệu đồng, và đến nay đã huy động quyên góp được gần 12 tỷ đồng để lắp máy lọc nước cho bà con tại 12 tỉnh miền Tây. Cô đích thân tới các tỉnh khảo sát và xin phép chính quyền được lắp máy lọc nước, giúp đỡ phần nào cuộc sống sinh hoạt cho người dân. Ngày hôm qua, Thủy Tiên công khai chia sẻ trên trang cá nhân danh sách những "mạnh thường quân", cũng như quá trình lắp máy lọc nước tại một số tỉnh miền Tây. Cô thông báo máy đã chở đến điểm khảo sát đầu tiên ở khu sinh hoạt chung ấp 4, Xã Tân Phước, Gò Công, có thể dùng trong 5 năm. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Nguyên 1 phòng toàn máy, qua đến 3 hệ thống lọc, hệ máy lọc chặn bẩn, hệ 6 cột lọc trong nước (cát và thạch anh làm mềm và tăng năng lượng nước và 1 số lọc khử khuẩn vi sinh vật lọc asen trong 6 cột này). Sau đó đến hệ lọc áp suất lớn tách muối và màng lọc RO tách lấy nước ngọt tinh khiết… ngoài ra còn 2 bồn cấp 5.000 lít và bồn 3.000 lít bằng inox to". Theo nữ ca sĩ, có tới 10 kỹ thuật viên tham gia khảo sát lắp đặt để đẩy nhanh tiến độ cho bà con có nước ngọt dùng. Ngoài ra Thủy Tiên cũng đích thân "làm chuột bạch" uống thử nước sau khi lọc để đảm bảo chất lượng. "Khi nào máy làm xong mình sẽ xuống nghiệm thu công trình và uống thử coi nước ngọt và tốt hông, mềm không mới giao lại cho bà con sử dụng. Chuộc bạch luôn nè", Thủy Tiên cập nhật. Tuy nhiên, theo bà xã cầu thủ Công Vinh, máy hệ lọc nước biển mặn công suất lớn cho cả vùng dân, nên phải huy động nhiều kỹ thuật lắp máy. Lại do đường điện còn chút khó khăn nên đến 2 ngày nữa mới xong. Đặc biệt, Thủy Tiên gây bất ngờ khi tâm sự, nghiên cứu máy móc từng là đam mê của cô. Việc lắp đặt máy lọc nước biển đã được cô ấp ủ từ khi còn bé: "Ngày xưa hay thích nghiên cứu máy móc, 8 năm trước còn ước mua cái nhà ở bờ biển nghiên cứu lắp hệ lọc nước biển và điện tự nhiên vào sử dụng. Cũng không nghĩ là 1 ngày nào đó kiến thức năm nào phát huy tác dụng". Trước đó Thủy Tiên và ông xã Công Vinh đã trực tiếp đi khảo sát ở tỉnh Tiền Giang, Bến Tre để lắp máy lọc nước. Nữ ca sĩ tiết lộ hiện cô vẫn lên danh sách khảo sát tiếp để giúp đỡ bà con miền Tây và số tiền ủng hộ sẽ tiếp tục tăng lên. Những hành động của Thuỷ Tiên và Công Vinh dành cho bà con miền Tây đang được rất nhiều người ủng hộ và khen ngợi. Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên chung sức 'ngọt hóa' vùng hạn mặn miền Tây. Nguồn: Youtube Báo Tuổi Trẻ

