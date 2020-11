Lắp camera bảo vệ biên giới: “Huấn luyện” AI hỗ trợ bộ đội biên phòng thế nào?

CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng cho biết, đơn vị này đang nỗ lực đưa Công nghệ do chính người Việt làm chủ để bảo vệ biên giới, an ninh quốc phòng. Nguyễn Tử Quảng chia sẻ, Việt Nam có đường biên giới trải dài. Địa hình đa phần là rừng và núi cao; có nhiều đường mòn, lối mở, tự phát của dân; nhiều khu vực bãi bồi ven sông. Vì thế việc kiểm soát đường biên gặp khó khăn, các lực lượng bảo vệ biên giới không thể đủ để túc trực dọc theo biên giới. Các chiến sĩ biên phòng có thể tuần tra khu vực này thì sẽ bỏ ngỏ khu vực khác, khó có thể triệt để. CEO BKAV cho biết, Công nghệ trí tuệ nhân tạo cùng với camera giám sát an ninh AI View của Bkav có thể giải quyết được khó khăn này. Trước đó, BKAV đã ký kết hợp tác với Qualcomm trong sản xuất camera an ninh. Viện Công nghệ AI của BKAV đã huấn luyện cho AI các tình huống xâm nhập biên giới, sau đó nạp các "kinh nghiệm" này vào camera AI View. Các camera được triển khai dọc biên giới, tại các khu vực đường mòn, lối mở, bãi bồi ven sông để phát hiện các đối tượng vượt biên trái phép. Mỗi camera AI View có thể đảm nhiệm vai trò như một người lính không biết mệt mỏi, có thể túc trực 24/7. Boss Quảng khẳng định, Bkav AI View là một trong những dòng camera đầu tiên trên thế giới có khả năng tích hợp sẵn trí tuệ nhân tạo. Do đó việc triển khai sẽ trở nên đơn giản, không cần lắp đặt server AI, không tốn đường truyền. "Nhiều nước đã áp dụng Camera giám sát tại Biên giới, tuy nhiên đây là vấn đề An ninh Quốc gia, sử dụng sản phẩm của nước ngoài là việc nhạy cảm. Làm chủ công nghệ thực sự có ý nghĩa trong những vấn đề như vậy" - CEO BKAV chia sẻ.

