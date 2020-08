"Chán" B86, BKAV lại sản xuất điện thoại cục gạch 4G giá rẻ

Tháng 6 vừa qua, BKAV đã hé lộ những thông tin đầu tiên về "C85", một chiếc điện thoại cơ bản (feature phone) giá rẻ nhưng vẫn được trang bị một vài tính năng thông minh. Mới đây, chúng ta đã có cái nhìn chi tiết hơn về mẫu máy này, thông qua một số hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội. BKAV C85 mang thiết kế dạng thanh với phím điều hướng và bàn phím T9 truyền thống. Một điểm nổi bật của C85 so với những điện thoại cơ bản khác là sự có mặt của phím bấm kích hoạt trợ lý ảo bằng giọng nói ở chính giữa. Do C85 chạy hệ điều hành KaiOS, vậy nên nó được tích hợp một số ứng dụng như Facebook, Youtube, WhatsApp, Google Maps, Google Search và trợ lý ảo Google Assistant. Không chỉ KaiOS, C85 còn nổi trội ở việc hỗ trợ công nghệ mạng 4G. Với việc Bộ Thông tin và Truyền thông đang trong quá trình khai tử mạng 2G, 4G là một tính năng hết sức cần thiết trên không chỉ smartphone mà còn là những chiếc điện thoại cơ bản như BKAV C85. Theo ghi chú trên vỏ hộp, chiếc máy này cũng hỗ trợ VoLTE (Voice over LTE), giúp người dùng có thể thực hiện cuộc gọi thoại trên băng tần 4G. Nếu soi kỹ, chúng ta có thể thấy được dòng chữ "Made in China" trên vỏ hộp. Điều này cho thấy BKAV C85 được sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là điều không có gì đáng ngạc nhiên, bởi lẽ chính BKAV từng xác nhận rằng C85 là một sản phẩm dựa trên mô hình "ODM", nghĩa là BKAV sẽ mua thiết kế của C85 từ một nhà sản xuất khác. Cách làm này sẽ giúp giảm thiểu chi phí nghiên cứu và sản xuất. Chiếc điện thoại phổ thông Bkav C85 có thiết kế tương tự với các dòng điện thoại cơ bản của Nokia ngày xưa với bàn phím T9 quen thuộc, thiết kế dạng thanh dài và màn hình hiển thị nhỏ. Một số trang bị đáng lưu ý khác là khả năng hỗ trợ 2 SIM, nghe FM không cần tai nghe cùng viên pin dung lượng lớn 3.000 mAh. Đáng tiếc, C85 không được trang bị kết nối Wi-Fi. Các thông số khác của Bkav C85 bao gồm: RAM 512 MB, 2 camera 0,3 MP cho cả hai mặt trước và sau máy, màn hình 2,8 inch và có khe cắm thẻ nhớ cho phép mở rộng lên đến 128 GB. Hiện BKAV chưa xác nhận thông tin nhưng nhiều nguồn tin từ hội nhóm Bfan cho biết sản phẩm có thể có giá từ 500 nghìn đồng.

