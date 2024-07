Lạnh người những loài động vật ăn thịt đồng loại, số 7 đáng sợ nhất

1. Cá sấu mõm ngắn: Loài động vật này ăn thịt đồng loại nhỏ hơn, thường nuốt chửng hoặc xé con mồi bằng "vòng xoay tử thần". 2. Bọ ngựa: Con cái cắn đầu con đực khi giao phối, nhưng giao phối vẫn tiếp diễn nhờ hạch thần kinh bụng. 3. Bọ cạp: Đánh nhau và ăn thịt kẻ thua, khoảng 1/4 khẩu phần là thịt đồng loại. Chúng cũng ăn thịt bạn tình sau giao phối. 4. Muỗm Mormon: Di chuyển theo đàn và ăn thịt những con kiệt sức để bổ sung protein và muối khoáng. 5. Sư tử: Sư tử đực giành ngôi đầu đàn thường giết chết con non của kẻ thua để khẳng định quyền lực. 6. Tinh tinh: Thỉnh thoảng tổ chức săn tập thể để bắt và ăn thịt tinh tinh con. 7. Báo đốm: Hiếm khi, báo đốm giết và ăn thịt con non hoặc đồng loại trưởng thành khi căng thẳng. 8. Hổ: Hành vi này được ghi nhận ở hổ trưởng thành giết và ăn thịt con non hoặc hổ trưởng thành khác, dù có sẵn con mồi. Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

