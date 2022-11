Lạ lùng loài ong “màu mè” nhất hành tinh nhưng không biết làm mật

Ong phong lan hay Euglossine được coi là nhóm ong "màu mè" nhất thế giới bởi cơ thể chúng sở hữu những màu sắc có ánh kim hết sức bắt mắt như xanh lá cây, xanh lá và vàng. (Nguồn: Genk) Chúng nổi bật tới mức có thể xem chúng như một trong những loài côn trùng có vẻ ngoài ấn tượng nhất trên hành tinh của chúng ta. (Nguồn: Genk) Trên thực tế loài ong phong lan không hề tạo ra mật ong, chúng không xây tổ và hầu hết những loài ong phong lan tồn tài trên thế giới đều là những loài sống đơn độc. (Nguồn: An ninh Thủ đô) Có khoảng 200 loài ong phong lan và chúng được tìm thấy ở ở Nam Mỹ hoặc Trung Mỹ. (Nguồn: Infornet - Vietnamnet) Con cái thu thập phấn hoa và mật hoa làm thức ăn, chúng làm tổ từ nhiều vật liệu khác nhau như các loài thực vật, nhựa, bùn... Những con non sẽ rời tổ, bắt đầu cuộc sống tự lập của mình ngay sau khi nở và chúng sẽ không bao giờ quay trở lại. (Nguồn: Năng lượng xanh) Không chỉ sở hữu vẻ ngoài hết sức bắt mắt, ong phong lan còn dễ dàng phân biệt với các loài ong khác bởi chiếc lưỡi cực kỳ dài và mỏng, có thể kéo dài gấp đôi chiều dài cơ thể. (Nguồn: An ninh Thủ đô) Chính những chiếc lưỡi dài này cho phép con ong tiến sâu vào bên trong bông hoa để lấy mật hoa và phấn hoa. Vì vậy có thể nói rằng ong phong lan có vai trò rất quan trọng trong việc thụ phấn cho các loài lan quý hiếm và khó phân tán. (Nguồn: An ninh Thủ đô). Ong phong lan chỉ có vòng đời kéo dài từ 3 tới 5 tháng, bởi vậy những con đực thường tập trung phần lớn thời gian của mình để thu thập phấn hoa. (Nguồn: Năng lượng xanh). Và những con đực sẽ tạo ra những loài "nước hoa" độc đáo của riêng chúng, sau đó chúng sẽ dùng để gây ấn tượng với con cái. (Nguồn: Project Noah). Vì vậy có thể nói rằng ong phong lan không chỉ là một loài sở hữu vẻ ngoài bắt mắt mà chúng còn là một loài côn trùng hết sức thơm tho. (Nguồn: Project Noah). Mời quý độc giả xem video: [VTV2] Thế giới động vật - Bọ ngựa.

Ong phong lan hay Euglossine được coi là nhóm ong "màu mè" nhất thế giới bởi cơ thể chúng sở hữu những màu sắc có ánh kim hết sức bắt mắt như xanh lá cây, xanh lá và vàng. (Nguồn: Genk) Chúng nổi bật tới mức có thể xem chúng như một trong những loài côn trùng có vẻ ngoài ấn tượng nhất trên hành tinh của chúng ta. (Nguồn: Genk) Trên thực tế loài ong phong lan không hề tạo ra mật ong , chúng không xây tổ và hầu hết những loài ong phong lan tồn tài trên thế giới đều là những loài sống đơn độc. (Nguồn: An ninh Thủ đô) Có khoảng 200 loài ong phong lan và chúng được tìm thấy ở ở Nam Mỹ hoặc Trung Mỹ. (Nguồn: Infornet - Vietnamnet) Con cái thu thập phấn hoa và mật hoa làm thức ăn, chúng làm tổ từ nhiều vật liệu khác nhau như các loài thực vật, nhựa, bùn... Những con non sẽ rời tổ, bắt đầu cuộc sống tự lập của mình ngay sau khi nở và chúng sẽ không bao giờ quay trở lại. (Nguồn: Năng lượng xanh) Không chỉ sở hữu vẻ ngoài hết sức bắt mắt, ong phong lan còn dễ dàng phân biệt với các loài ong khác bởi chiếc lưỡi cực kỳ dài và mỏng, có thể kéo dài gấp đôi chiều dài cơ thể. (Nguồn: An ninh Thủ đô) Chính những chiếc lưỡi dài này cho phép con ong tiến sâu vào bên trong bông hoa để lấy mật hoa và phấn hoa. Vì vậy có thể nói rằng ong phong lan có vai trò rất quan trọng trong việc thụ phấn cho các loài lan quý hiếm và khó phân tán. (Nguồn: An ninh Thủ đô). Ong phong lan chỉ có vòng đời kéo dài từ 3 tới 5 tháng, bởi vậy những con đực thường tập trung phần lớn thời gian của mình để thu thập phấn hoa. (Nguồn: Năng lượng xanh). Và những con đực sẽ tạo ra những loài "nước hoa" độc đáo của riêng chúng, sau đó chúng sẽ dùng để gây ấn tượng với con cái. (Nguồn: Project Noah). Vì vậy có thể nói rằng ong phong lan không chỉ là một loài sở hữu vẻ ngoài bắt mắt mà chúng còn là một loài côn trùng hết sức thơm tho. (Nguồn: Project Noah). Mời quý độc giả xem video: [VTV2] Thế giới động vật - Bọ ngựa.