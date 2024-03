Kỳ lạ hòn đảo người dân không dám ăn thịt gà, sợ nhất sáng sớm

Kauai là đảo lâu đời nhất của quần đảo Hawaii. Đây là đảo lớn thứ 4 trong các hòn đảo thuộc quần đảo Hawaii và đảo lớn thứ 21 tại Hoa Kỳ với diện tích 1,456.4 km vuông. Điều đặc biệt của hòn đảo này là gà hoang có mặt ở khắp mọi nơi. Những con gà hoang dã (còn gọi là moa) đã sinh sống trên hòn đảo lớn thứ tư của quần đảo Hawaii trong hơn một nghìn năm trở thành một phần của lịch sử hòn đảo.Gà trên đảo này lang thang khắp nơi. Thức ăn của chúng là rác, đồ ăn mèo, đến chờ du khách cho ăn hoặc kiếm mồi như các loài bản địa khác. Nhưng vì sao đảo Kauai lại trở thành thiên đường của gà hoang? Những người Polynesia được cho là đem theo gà đến Hawaii từ ít nhất 800 năm trước, trên những hải trình dài. Lũ gà sống hoang dã trên đảo từ đó. Ngoài ra, những trận bão lớn như Iwa (1982) và Iniki (1992) đã phá hỏng hàng trăm chuồng gà, thả chúng vào tự nhiên để tự do sinh sống. Khi gà nhà xổng chuồng và sống hoang dã, chúng không chỉ kết đôi với nhau mà sống lẫn và phối giống với gà hoang. Điều đáng nói, gà moa ở Hawai được bảo vệ theo luật. Khi không thể phân biệt giữa gà moa và gà thường, người dân tránh giết thịt tất cả để không làm tổn hại đến chúng. Thêm vào đó, việc không bị thú ăn thịt đe dọa, nên gà trên đảo này có thể lang thang khắp nơi và sinh sôi nảy nở đến hàng nghìn con trên đảo Kauai. Theo tính toán, hiện số lượng gà đã gấp tới 6 lần số dân trên đảo. Việc hàng nghìn con gà cùng gáy sáng có thể coi là nỗi ám ảnh đối với người dân. Một câu hỏi cũng đặt ra, ngoài luật bảo vệ, còn lý do nào khác khiến những con gà ở đây không bị lén giết thịt? Lý do ở chỗ thịt của gà nơi đây rất dai, khó ăn. Người dân trên đảo ví von, nếu bạn thích ăn thịt những con gà này hãy chuẩn bị đun hai nồi nước. Một nồi nấu đá nham thạch pōhaku, một ấm bỏ thịt gà moa. Bao giờ đá nham thạch nhừ thì thịt gà mới chín. Dù cuộc sống chịu không ít phiền toái từ những con gà hoang, nhưng người dân Kauai học cách chung sống hòa thuận với chúng. Thực tế, đàn gà hoang khổng lồ cũng đem lại một số lợi ích, trong đó có thu hút khách du lịch. Độc lạ các loài côn trùng giống y đúc... người ngoài hành tinh.

