Kính thực tế ảo Apple "xịn xò" cỡ nào mà "móc túi" iFan 3.000 USD?

Theo The Information, mẫu kính thực tế ảo của Apple đã có nguyên mẫu cuối cùng. Báo cáo của The Information củng cố thêm nhiều chi tiết trong báo cáo của Bloomberg, bao gồm vật liệu vải lưới trên bề mặt sản phẩm để giảm nhẹ trọng lượng của thiết bị và mức giá cao của nó. Mức giá của kính VR này có thể lên tới gần 3.000 USD, cao gấp nhiều lần so với các thiết bị đeo VR hiện nay. Ví dụ chiếc Oculus Quest 2, kính VR độc lập của Facebook cũng chỉ có giá 299 USD. Hình ảnh được cho là thiết kế của thiết bị này cũng lộ diện, có vẻ như đó kết quả từ việc vay mượn ý tưởng trên nhiều thiết bị khác của Apple. Trong đó có cả dây đeo có thể thay được tương tự như Apple Watch, hay vải lưới giống như bề mặt loa HomePod. Tương tự Microsoft và các công ty sản xuất khác, Apple sẽ tạo ra hiệu ứng thực tế ảo hỗn hợp cho sản phẩm. Các camera sẽ quay lại hình ảnh bên ngoài và chiếu lên màn hình. Tính năng này sẽ kết hợp trải nghiệp thực tế ảo với trò chơi hay các ứng dụng sử dụng vật thể xung quanh để tương tác với người đeo kính. Sản phẩm có kiểu dáng che mắt dạng cong ôm sát mặt với bề ngoài trơn láng. Mẫu kính của Apple được trang bị pin rời nên phải sử dụng cáp sạc. Ngoài ra, Apple cũng sản xuất dây đeo đầu với pin kèm theo để tăng thời gian sử dụng cho kính. Phụ kiện này sẽ được bán rời. Để điều khiển mắt kính, Apple đang xem xét nhiều phương án, một trong số đó là cảm biến phản hồi cử chỉ tay được thiết kế để đeo trên ngón tay người dùng.Mẫu kính thực tế ảo của Apple dự kiến có giá trên 1.000 USD, thậm chí là 3.000 USD, đắt hơn nhiều so với các sản phẩm của Oculus và HTC nhưng rẻ hơn HoloLens giá 3.500 USD của Microsoft.

