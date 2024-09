Kinh ngạc phát hiện 'kho báu' chứa toàn tiền vàng 900 năm tuổi

Các nhà khảo cổ tại Israel đã phát hiện một kho báu 900 năm tuổi ở thị trấn Caesarea, gồm 24 đồng tiền vàng và một chiếc khuyên tai vàng. Phát hiện này có thể liên quan đến cuộc Thập tự chinh năm 1101. (Ảnh: EPA) Tiến sĩ Robert Kool cho biết, một vài đồng xu có giá trị ngang mức thu nhập hàng năm của nông dân thời đó, chứng tỏ chủ sở hữu rất giàu có. Kho báu có thể đã bị giấu nhanh chóng khi chủ nhân gặp nguy hiểm trong thời kỳ hỗn loạn này. (Ảnh: EPA) Cuộc Thập tự chinh năm 1101, mặc dù ít được biết đến hơn so với cuộc Thập tự chinh đầu tiên, nhưng lại là một sự kiện quan trọng và đầy bi kịch trong lịch sử. Được tổ chức vào năm 1100 và 1101, cuộc thập tự chinh này bao gồm ba chiến dịch riêng biệt, tất cả đều nhằm mục đích củng cố thành công của cuộc Thập tự chinh đầu tiên và bảo vệ Vương quốc Jerusalem mới được thành lập. (Ảnh:Reddit) Sau thành công của cuộc Thập tự chinh đầu tiên, Giáo hoàng Pascalê II đã kêu gọi một cuộc viễn chinh mới để tiếp viện cho Vương quốc Jerusalem. Lời kêu gọi này đặc biệt nhắm vào những người đã chấp nhận lời thề chiến đấu nhưng chưa bao giờ khởi hành, cũng như những người đã quay trở lại sau khi hành hương. (Ảnh:World History Encyclopedia) Một nhóm lớn người Lombard, chủ yếu là nông dân chưa qua đào tạo quân sự, đã rời Milano vào tháng 9/1100. Họ đã cướp bóc lãnh thổ của Đế quốc Byzantine và gây ra nhiều rắc rối trước khi bị áp tải tới Constantinopolis. (Ảnh:Weapons and Warfare) Một nhóm khác từ Nivernois, dẫn đầu bởi Étienne của Blois và Guillaume II của Nevers, đã tham gia vào cuộc thập tự chinh này. Họ cũng gặp phải nhiều khó khăn và tổn thất lớn trong hành trình của mình. Nhóm cuối cùng bao gồm các chiến binh từ Pháp và Bayern, dẫn đầu bởi Welf I, Công tước Bayern. Họ cũng không tránh khỏi số phận bi thảm khi bị quân Hồi giáo đánh bại. (Ảnh:Paradox Interactive Forums) Cuộc Thập tự chinh năm 1101 kết thúc với chiến thắng quyết định của quân Hồi giáo. Hầu hết các đội quân thập tự chinh đều bị tiêu diệt hoặc bắt giữ. Sự thất bại này không chỉ làm suy yếu tinh thần của các chiến binh Kitô giáo mà còn làm giảm uy tín của Giáo hoàng và các lãnh đạo thập tự chinh. (Ảnh:The History of Byzantium) Cuộc Thập tự chinh năm 1101 là một minh chứng rõ ràng cho thấy sự phức tạp và khó khăn của các cuộc thập tự chinh. Mặc dù mục tiêu ban đầu là cao cả, nhưng những khó khăn về quân sự, hậu cần và chính trị đã khiến cuộc thập tự chinh này trở thành một chương đen tối trong lịch sử.(Ảnh:Wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

