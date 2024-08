Kinh ngạc phát hiện 'báu vật' 8 tỷ trong hộp đồ chơi của con

" Báu vật" này in hình Nữ hoàng Anne Vigo và là một trong số 20 đồng xu duy nhất được đúc từ 7,5 pound vàng tịch thu từ các tàu chở kho báu của Tây Ban Nha vào năm 1702. (Ảnh: Coin World) Đồng xu này ban đầu được ông nội của người đàn ông tặng khi anh còn nhỏ và đã bị lãng quên trong nhiều năm.(Ảnh: Numismatic Bibliomania Society) Sau khi nhận ra giá trị của đồng xu, anh đã đưa nó đến các chuyên gia, nơi có thể được định giá cao bởi nhà đấu giá Boningtons. (Ảnh: The Sun) Trong một trường hợp tương tự, một người đàn ông ở Anh đã phát hiện ra cổ vật quý giá 350 năm tuổi bị lãng quên dưới sàn nhà khi đang dùng máy hút bụi để dọn dẹp quán rượu cũ. (Ảnh: The Sun) Quán rượu Old Cottage của anh David Gorton (sống ở Margate, Kent, Anh Quốc) vốn là một công trình được xếp hạng bảo tồn Hạng II. Mới đây, David đã quyết định tân trang lại quán rượu để tiếp tục kinh doanh. (Ảnh: The Sun) Trong khi dùng máy hút bụi để dọn dẹp qua cửa hàng, David đã nghe thấy một tiếng động nhỏ giống như tiếng va của kim loại. Sau khi đổ hết bụi bẩn ra ngoài, David vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là một kho báu.(Ảnh:The Sun) Vật thể đó chính xác là một đồng xu cổ in hình nhà chính trị gia nổi tiếng Oliver Cromwell có niên đại từ năm 1658. Đây quả thực là một kho báu vô cùng quý hiếm có từ thế kỷ 17. Hiện tại, đồng xu này đã có giá trị lên tới 12.500 bảng Anh (tương đương 354 triệu đồng). (Ảnh: The Sun) Trong quá trình cải tạo quán rượu, David còn phát hiện ra một lò sưởi có niên đại từ thế kỷ 17 và một số khẩu súng thần công bằng đá có từ những năm 1600. "Những vật này là đồ vật cổ nhất mà chúng tôi từng bắt gặp trong cuộc đời. Rất có thể chúng có giá trị không hề nhỏ", David chia sẻ thêm. (Ảnh: The mirror) Mời quý độc giả xem thêm video: Đào được “tảng đá” hình thù kỳ dị, ai ngờ là “báu vật” nghìn tỷ.

