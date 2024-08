Cả đời săn tìm kho báu, sửng sốt 'chạm vào' báu vật quý hiếm

Dave Cliffton, 65 tuổi, một người dò tìm vàng nghiệp dư ở Halesowen, West Mids, Anh, đã có một phát hiện kinh ngạc khi tìm thấy một kho báu khổng lồ với 350 đồng xu cổ trong lúc tham gia cùng câu lạc bộ đào vàng Spade Crusade. Theo The Sun, Dave đã nhận được tín hiệu kim loại khi đào sâu khoảng 12cm và phát hiện ra một chiếc móng ngựa, nhưng ông cảm thấy còn có vật gì giá trị hơn bên dưới. (Ảnh: The Sun) Sau khi đào sâu hơn, ông phát hiện ra ba đồng bạc và sau đó là thêm nhiều đồng xu khác. Trong bốn giờ tiếp theo, Dave cùng đội ngũ của mình đã tìm thấy tổng cộng 335 đồng xu trong khu vực rộng gần 4 mét. Ngày hôm sau, họ tìm thấy thêm 15 đồng xu, nâng tổng số lên 350. Kho báu này được cho là chôn cất trong Nội chiến Anh vào những năm 1640 và bao gồm các đồng xu từ thời vua Edward VI, Elizabeth I, James I và Charles I. (Ảnh: The Sun) Một đồng xu vàng thời James I có thể có giá trị lên tới 4.000 bảng Anh, trong khi một số đồng xu khác có giá lên tới 6.000 bảng Anh. Phát hiện này đã khiến Dave cảm thấy sốc và phấn khích, và ông chia sẻ rằng trải nghiệm này thật sự đặc biệt và đáng nhớ. (Ảnh: The Sun) Tương tự, hai người đàn ông ở Essex, Anh, đã tìm thấy một "kho báu" gồm 122 đồng xu Anglo-Saxon trên cánh đồng, nhờ máy dò kim loại.(Ảnh: BBC) Những đồng xu này, được cho là chôn vào năm 1066 trong cuộc chiến giữa quân đội Anh và Norman, đã được bán đấu giá với tổng trị giá 325.560 bảng Anh (khoảng 10,5 tỷ đồng). (Ảnh:BBC) Bảo tàng Colchester và Bảo tàng Fitzwilliam của Cambridge đã mua 16 đồng xu trong số đó. Trong cuộc đấu giá, một đồng xu quý hiếm từ xưởng đúc Hastings đã được bán với giá 24.000 bảng Anh.(Ảnh:Canadian Coin News) Hai người đàn ông này đã cùng tìm kiếm suốt 20 năm nhưng chỉ đạt được phát hiện lớn này gần đây. Số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chia cho hai người tìm thấy và chủ đất. (Ảnh:Daily Mail) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

Dave Cliffton, 65 tuổi, một người dò tìm vàng nghiệp dư ở Halesowen, West Mids, Anh, đã có một phát hiện kinh ngạc khi tìm thấy một kho báu khổng lồ với 350 đồng xu cổ trong lúc tham gia cùng câu lạc bộ đào vàng Spade Crusade. Theo The Sun, Dave đã nhận được tín hiệu kim loại khi đào sâu khoảng 12cm và phát hiện ra một chiếc móng ngựa, nhưng ông cảm thấy còn có vật gì giá trị hơn bên dưới. (Ảnh: The Sun) Sau khi đào sâu hơn, ông phát hiện ra ba đồng bạc và sau đó là thêm nhiều đồng xu khác. Trong bốn giờ tiếp theo, Dave cùng đội ngũ của mình đã tìm thấy tổng cộng 335 đồng xu trong khu vực rộng gần 4 mét. Ngày hôm sau, họ tìm thấy thêm 15 đồng xu, nâng tổng số lên 350. Kho báu này được cho là chôn cất trong Nội chiến Anh vào những năm 1640 và bao gồm các đồng xu từ thời vua Edward VI, Elizabeth I, James I và Charles I. (Ảnh: The Sun) Một đồng xu vàng thời James I có thể có giá trị lên tới 4.000 bảng Anh, trong khi một số đồng xu khác có giá lên tới 6.000 bảng Anh. Phát hiện này đã khiến Dave cảm thấy sốc và phấn khích, và ông chia sẻ rằng trải nghiệm này thật sự đặc biệt và đáng nhớ. (Ảnh: The Sun) Tương tự, hai người đàn ông ở Essex, Anh, đã tìm thấy một "kho báu" gồm 122 đồng xu Anglo-Saxon trên cánh đồng, nhờ máy dò kim loại.(Ảnh: BBC) Những đồng xu này, được cho là chôn vào năm 1066 trong cuộc chiến giữa quân đội Anh và Norman, đã được bán đấu giá với tổng trị giá 325.560 bảng Anh (khoảng 10,5 tỷ đồng). (Ảnh:BBC) Bảo tàng Colchester và Bảo tàng Fitzwilliam của Cambridge đã mua 16 đồng xu trong số đó. Trong cuộc đấu giá, một đồng xu quý hiếm từ xưởng đúc Hastings đã được bán với giá 24.000 bảng Anh.(Ảnh:Canadian Coin News) Hai người đàn ông này đã cùng tìm kiếm suốt 20 năm nhưng chỉ đạt được phát hiện lớn này gần đây. Số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chia cho hai người tìm thấy và chủ đất. (Ảnh:Daily Mail) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.