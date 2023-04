Kinh ngạc những loài động vật có “nhãn thần” xuất sắc nhất hành tinh

1. Mắt mực ống khổng lồ là đôi mắt to nhất thế giới, có thể có đường kính tới 25cm. " Nhãn thần" của loài này có thể nhìn rõ các con vật khác khi ở dưới vùng nước sâu, đặc biệt nó có thể phát hiện một con cá nhà táng ở cách xa 120m. 2. Mắt của loài chó Husky Sibir ở Nga có hình quả hạnh nhân và thường có hai đốm trắng ở phía trên, để thích nghi với điều kiện ánh sáng thấp ở nơi chúng sinh sống, mắt của loài động vật này đã phát triển tinh nhạy cực kỳ. 3. Ruồi sát thủ có đôi mắt khá lợi hại, sở hữu hàng ngàn ô nhỏ, giúp loài này có một tầm nhìn vượt trội để săn các loại côn trùng nhỏ hơn. 4. Mắt đại bàng có trường quan sát lớn. Hố thị giác của loài này có khoảng 1 triệu tế bào hình nón trên mỗi milimét, cho phép đại bàng có thể nhìn thấy con mồi ở cách xa 1,6 km. 5. Đôi mắt của cá escolar giúp loài này có khả năng nhìn từ dưới lên trên để chờ đợi và bắt các con mồi bơi qua. 6. Tôm là loài có hệ thống thị giác phức tạp nhất thế giới động vật. Các nghiên cứu cho thấy loài tôm sẽ dùng mắt với chuyển động mau lẹ nhìn chằm chằm vào con mồi trước khi tấn công, thậm chí có thể làm nóng một vùng nước nhỏ trước mặt chúng. 7. Loài sò có rất nhiều mắt nằm dọc theo mép phải và trái bên trong lớp vỏ. Nếu bị mất đi một con mắt nào đó, nó hoàn toàn có thể sản sinh ra con mắt khác thay thế. 8. Mắt khỉ Tarsier to hơn cả kích thước cơ thể của nó và có thể quan sát rất tốt vào ban đêm. Ngoài ra, loài này còn có lợi thế là chiếc cổ có khả năng quay 180 độ giúp nó có tầm quan sát rất tốt. 9. Mắt của mèo có khả năng phát sáng trong bóng tối do có lớp tế bào tapetum lucidum, giúp chúng nhìn rõ đường, kín đáo dò xét và tấn công con mồi. 10. Mắt của mực nang có khả năng tự điều chỉnh lại toàn bộ hình dạng của mắt theo những thứ mà chúng nhìn. 11. Khoảng 99% nhện có tám mắt. Một số có sáu, bốn hoặc hai. Một vài loài không có mắt hoặc có mắt nhưng bị mù. Nhện có hai loại mắt. Các cặp mắt lớn giúp tạo hình ảnh. Mắt phụ giúp chuyển động của nhện và đo khoảng cách. >>>Xem thêm video: Những “kiệt tác kiến trúc” hoàn hảo nhất thế giới động vật. Nguồn: Kienthucnet.

