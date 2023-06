Kinh ngạc loài động vật có tuổi thọ siêu ngắn chỉ sống được một ngày

Cuộc đời của bộ phù du chỉ kéo dài 1 ngày và phần lớn thời gian chúng nằm trong nhộng. Chúng chỉ ra khỏi nhộng khi sắp chết, hóa thành phù du trưởng thành và nhảy múa trên mặt nước tạo thành cảnh tượng tuyệt đẹp. Vi sinh vật Gastrotricha có kích thước rất nhỏ bé, Vòng đời của chúng chỉ vỏn vẹn 3 ngày bởi chúng là nguồn thức ăn của những loài cá nhỏ khác sống trong cùng hệ sinh thái biển. Kiến bay hay còn gọi là "alates" có vòng đời không quá 3 tuần, những con kiến đực sẽ chết khi chúng giao phối với kiến chúa. Tuổi thọ của ruồi nhà chỉ kéo dài 4 tuần, những con ruồi hoang dã còn có cuộc đời ngắn hơn, chưa đến 3 tuần. Tuổi thọ của hơn 5000 ngàn loài chuồn chuồn trên toàn thế giới không kéo dài quá nửa năm do thể trạng chuồn chuồn khá yếu, không chịu được lạnh và chúng là món mồi ngon của nhiều loài động vật. Chuột nhà có tuổi thọ 1 năm, thậm chí là vài tháng do ngộ độc thức ăn và sự tấn công của các loài thiên địch như mèo, rắn. Tuổi thọ của hầu hết các giống tắc kè hoa trên thế giới đều không vượt quá 1 năm, nguyên nhân có thể là do di truyền từ tổ tiên tắc kè hoa ở miền Bắc và Đông của Madagascar. Cá ăn muỗi có tên khoa học là Gambusia Affinis, thức ăn chủ yếu của chúng là ấu trùng muỗi. Tuổi thọ của chúng chỉ kéo dài trung bình 2 năm. Chuột lang là một trong những loài động vật có tuổi thọ ngắn nhất trên thế giới chưa tới 4 năm. Thỏ nhà có tuổi thọ 8 năm do dạ dày yếu, thỏ cái còn dễ bị mắc bệnh ung thư tử cung nên tuổi thọ thường không dài.

