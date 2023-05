Kinh ngạc loài cá mỗi lần “giao ban” lại khiến Trái đất rung chuyển

Cá hồi là một trong những loài cá kỳ lạ với phương thức sinh sản đặc biệt khác hẳn so với nhiều loài động vật khác trên thế giới. Trái với phương thức sinh sản thông thường của các loài, con cá cái sẽ không thụ tinh bên trong cơ thể mình, mà thay vào đó, chúng sẽ đẻ trứng để những con cá đó sau đó nhờ đó để thụ tinh. Điều này sẽ khiến con cá sản xuất nhiều trứng hơn, trong khi con đực sẽ tiết ra số lượng tinh trùng lớn, với hy vọng có nhiều trứng được thụ tinh. Tuy nhiên, những mẫu tổ cá hồi tạo ra để đẻ trứng lại có thể làm cho trái đất rung chuyển, khiến cho một số người không hiểu vấn đề này có thể cho rằng đó là do tác động từ bên ngoài, chẳng hạn như các trận động đất. Nếu bạn từng thấy cá hồi sống sót qua quá trình khổ luyện từ sông hồ về đại dương để đẻ trứng, bạn có thể đã thấy những viên sỏi được sắp xếp tại một cạnh của một con sông hay một khu vực đầm lầy. Đó là những tổ cá hồi để các con cái đẻ trứng. Để tạo ra một tổ cá hồi, thứ mà các cá hồi cái sẽ dùng để đẻ trứng, chính là một quá trình khó khăn và đòi hỏi nỗ lực từ chúng. Các con cái sẽ tìm kiếm một vị trí đáy ngập nước để bắt đầu xây dựng tổ của mình. Sau đó, chúng sẽ sử dụng miệng để cạo vật liệu trên bờ, như một loại đá, đá trang trí, cỏ, tảo hay các loại sỏi khác, rồi một cách chỉn chu tạo ra những cái tổ kiên cố. Điều này giống như một ngôi nhà đắt giá của cá hồi. Cá hồi tiếp tục đánh thức các con trứng trong tổ của mình bằng cách nghiến răng lại và liếm tổ, cũng giống như một hình thức phản xạ bảo vệ. Các con trứng lớn hơn sẽ tiếp tục phát triển, cho đến khi chúng khô cứng. Lúc này, chúng chuyển từ trạng thái trứng của một con cá thành trạng thái chưa trưởng thành. Những trứng này sẽ sớm bơi ra khỏi tổ và bơi khắp nơi tìm một vùng nước mới để phát triển. Đó là lý do vì sao các tổ cá hồi có thể làm rung chuyển Trái đất. Nếu một con cá cái đào một cái tổ cá hồi lớn, nó có thể giống như một vụ nổ nhỏ trên đáy lòng đất. >>>Xem thêm video: Ngắm loài chim duy nhất có móng vuốt ở cánh ngỡ "khủng long".

Cá hồi là một trong những loài cá kỳ lạ với phương thức sinh sản đặc biệt khác hẳn so với nhiều loài động vật khác trên thế giới. Trái với phương thức sinh sản thông thường của các loài, con cá cái sẽ không thụ tinh bên trong cơ thể mình, mà thay vào đó, chúng sẽ đẻ trứng để những con cá đó sau đó nhờ đó để thụ tinh. Điều này sẽ khiến con cá sản xuất nhiều trứng hơn, trong khi con đực sẽ tiết ra số lượng tinh trùng lớn, với hy vọng có nhiều trứng được thụ tinh. Tuy nhiên, những mẫu tổ cá hồi tạo ra để đẻ trứng lại có thể làm cho trái đất rung chuyển, khiến cho một số người không hiểu vấn đề này có thể cho rằng đó là do tác động từ bên ngoài, chẳng hạn như các trận động đất. Nếu bạn từng thấy cá hồi sống sót qua quá trình khổ luyện từ sông hồ về đại dương để đẻ trứng, bạn có thể đã thấy những viên sỏi được sắp xếp tại một cạnh của một con sông hay một khu vực đầm lầy. Đó là những tổ cá hồi để các con cái đẻ trứng. Để tạo ra một tổ cá hồi, thứ mà các cá hồi cái sẽ dùng để đẻ trứng, chính là một quá trình khó khăn và đòi hỏi nỗ lực từ chúng. Các con cái sẽ tìm kiếm một vị trí đáy ngập nước để bắt đầu xây dựng tổ của mình. Sau đó, chúng sẽ sử dụng miệng để cạo vật liệu trên bờ, như một loại đá, đá trang trí, cỏ, tảo hay các loại sỏi khác, rồi một cách chỉn chu tạo ra những cái tổ kiên cố. Điều này giống như một ngôi nhà đắt giá của cá hồi. Cá hồi tiếp tục đánh thức các con trứng trong tổ của mình bằng cách nghiến răng lại và liếm tổ, cũng giống như một hình thức phản xạ bảo vệ. Các con trứng lớn hơn sẽ tiếp tục phát triển, cho đến khi chúng khô cứng. Lúc này, chúng chuyển từ trạng thái trứng của một con cá thành trạng thái chưa trưởng thành. Những trứng này sẽ sớm bơi ra khỏi tổ và bơi khắp nơi tìm một vùng nước mới để phát triển. Đó là lý do vì sao các tổ cá hồi có thể làm rung chuyển Trái đất. Nếu một con cá cái đào một cái tổ cá hồi lớn, nó có thể giống như một vụ nổ nhỏ trên đáy lòng đất. >>>Xem thêm video: Ngắm loài chim duy nhất có móng vuốt ở cánh ngỡ "khủng long".