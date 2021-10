Kinh ngạc khoảnh khắc hành tinh lạ quay quanh cùng lúc 3 ngôi sao

GW Orionis là hệ sao nằm trong chòm sao Orion. Hệ sao này được bao quanh bởi đĩa bụi và khí khổng lồ, đặc điểm phổ biến của những hệ sao trẻ đang hình thành hành tinh. GW Ori là một hệ thống ba sao, với ba ngôi sao liên kết với nhau bởi lực hấp dẫn. Những quan sát gần đây về vòng bụi xung quanh các ngôi sao cho thấy, có một hành tinh lớn quay quanh cả ba ngôi sao trong quỹ đạo nhiều vòng.Đĩa bụi và khí của GW Orionis được chia thành hai lớp, gần giống vành đai sao Thổ. Vành đai ngoài cùng nghiêng khoảng 38 độ. Sau khi quan sát các nhà khoa học nhận thấy có một khoảng trống ở đĩa bụi và khí là kết quả do có ít nhất một hành tinh hình thành trong hệ. Vì vậy đây là hành tinh đầu tiên quay quanh ba ngôi sao cùng lúc. Họ đã xem xét nhiều khả năng khác nhau về những gì có thể gây ra khoảng trống trong các vòng bụi, chẳng hạn như nó có thể được gây ra bởi lực hấp dẫn của ba ngôi sao ở trung tâm của hệ thống. Nhưng lời giải thích khả dĩ nhất cho phát hiện này là sự hiện diện của ít nhất một hành tinh lớn, có kích thước và khối lượng tương tự như Sao Mộc. Mặc dù hệ thống ở quá xa để có thể phát hiện trực tiếp hành tinh, nhưng đây là mô hình phù hợp nhất với dữ liệu. Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ thu thập thêm các quan sát bằng cách sử dụng ALMA trong tương lai để xác nhận xem trên thực tế có một hành tinh nào ở đó hay không. Dù không thể quan sát hành tinh, các nhà thiên văn học có thể theo dõi quỹ đạo của nó định hình trong một triệu năm tồn tại đầu tiên. Trong bài báo công bố trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, nhóm nghiên cứu bác bỏ giả thuyết lực hấp dẫn của các ngôi sao tạo ra khoảng trống trên đĩa. Bài báo của họ chỉ ra không đĩa khí và bụi không đủ hỗn loạn để thành lập giả thuyết. Từ lâu, giới thiên văn học đã tìm kiếm hành tinh quay quanh 3 ngôi sao, và tìm thấy bằng chứng tiềm năng ở hệ sao khác là GG Tau A, cách Trái đất khoảng 450 năm ánh sáng. Nhưng khoảng trống ở đĩa bụi và khí của GW Orionis biến hệ sao này thành ví dụ thuyết phục hơn, theo trưởng nhóm nghiên cứu Jeremy Smallwood ở Đại học Nevada, Las Vegas. Nếu giả thuyết hành tinh được xác nhận, hệ sao GW Orionis sẽ góp phần củng cố kết luận quá trình hình thành hành tinh rất phổ biến. Theo đó, các hành tinh có thể xuất hiện ở mọi nơi, thậm chí trong những hệ sao kỳ lạ nhất. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

