Kinh ngạc hộp đen ghi lại quá trình sụp đổ của Trái đất

Dự án này bắt đầu từ năm 2022 theo sự hợp tác của Đại học Tasmania, công ty tiếp thị Clemenger BBDO và công ty sáng tạo Glue Society. Dù đã đạt được nhiều bước tiến trong công nghệ, nhưng con người dường như vẫn chưa nguôi nỗi lo lắng khi nhắc đến nguy cơ tuyệt chủng đang tới gần. "Trừ khi chúng ta thay đổi đáng kể cách sống của mình, biến đổi khí hậu và các nguy cơ nhân tạo khác sẽ khiến nền văn minh của chúng ta sụp đổ", trang web của Earth's Black Box viết. Hộp đen này sử dụng năng lượng mặt trời có chiều dài gần bằng một chiếc xe buýt và toàn bộ sẽ được bọc bằng thép dày 7,5 cm được thiết kế để chống lại thảm họa, giống như hộp đen của máy bay được chế tạo để chịu va đập. Và cũng giống như một hộp đen được giấu ở phần an toàn nhất của máy bay, hộp đen của Trái đất sẽ được đặt ở vị trí an toàn nhất trên Trái đất, ở Tasmania. Hộp đen của Trái đất sẽ chứa đầy ổ cứng ghi và lưu trữ thông tin liên quan đến khí hậu. Hộp sẽ thu thập các phép đo nhiệt độ, dữ liệu axit hóa đại dương, dữ liệu về sử dụng đất, chi tiêu quân sự, tiêu thụ năng lượng và gia tăng dân số của con người. Nó cũng sẽ thu thập các tin tức, các bài đăng trên mạng xã hội và thông tin từ các hội nghị quan trọng về biến đổi khí hậu giữa các nguyên thủ quốc gia. Nó sẽ là một nhà quan sát thầm lặng, không ngừng tiếp thu thông tin, để cung cấp một cách khách quan về các sự kiện dẫn đến sự diệt vong của hành tinh, chịu trách nhiệm cho các thế hệ tương lai và truyền cảm hứng cho hành động khẩn cấp. Jim Curtis, giám đốc sáng tạo điều hành tại Clemenger BBDO, nói với ABC News Australia: “Ý tưởng là nếu Trái đất sụp đổ do biến đổi khí hậu, thiết bị ghi âm không thể phá hủy này sẽ ở đó cho bất cứ ai còn lại để học hỏi từ đó.” Trong khi tính hữu dụng của nó đối với nhân loại thời hậu tận thế là một câu hỏi mở, giá trị của nó trước mắt dễ dàng được đánh giá hơn. Mặc dù thực tế là việc xây dựng dự án vẫn chưa bắt đầu nhưng các thuật toán của nó đã được thực hiện trong một thử nghiệm beta có thể được quan sát trên trang web của dự án. Tại mọi thời điểm, dữ liệu có trong Hộp đen của Trái đất sẽ được công bố công khai dưới dạng một kho thông tin khí hậu thời gian. Mặc dù một số người có thể coi dự án này là tượng đài cho chủ nghĩa bi quan về khí hậu, nhưng ý định rõ ràng của hộp đen này không chỉ đơn giản là ghi lại sự diệt vong sắp xảy ra của chúng ta, mà thay vào đó là để giúp chúng ta tránh xa nó. >>>Xem thêm video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ (Nguồn: VTV24).

Dự án này bắt đầu từ năm 2022 theo sự hợp tác của Đại học Tasmania, công ty tiếp thị Clemenger BBDO và công ty sáng tạo Glue Society. Dù đã đạt được nhiều bước tiến trong công nghệ, nhưng con người dường như vẫn chưa nguôi nỗi lo lắng khi nhắc đến nguy cơ tuyệt chủng đang tới gần. "Trừ khi chúng ta thay đổi đáng kể cách sống của mình, biến đổi khí hậu và các nguy cơ nhân tạo khác sẽ khiến nền văn minh của chúng ta sụp đổ", trang web của Earth's Black Box viết. Hộp đen này sử dụng năng lượng mặt trời có chiều dài gần bằng một chiếc xe buýt và toàn bộ sẽ được bọc bằng thép dày 7,5 cm được thiết kế để chống lại thảm họa, giống như hộp đen của máy bay được chế tạo để chịu va đập. Và cũng giống như một hộp đen được giấu ở phần an toàn nhất của máy bay, hộp đen của Trái đất sẽ được đặt ở vị trí an toàn nhất trên Trái đất, ở Tasmania. Hộp đen của Trái đất sẽ chứa đầy ổ cứng ghi và lưu trữ thông tin liên quan đến khí hậu. Hộp sẽ thu thập các phép đo nhiệt độ, dữ liệu axit hóa đại dương, dữ liệu về sử dụng đất, chi tiêu quân sự, tiêu thụ năng lượng và gia tăng dân số của con người. Nó cũng sẽ thu thập các tin tức, các bài đăng trên mạng xã hội và thông tin từ các hội nghị quan trọng về biến đổi khí hậu giữa các nguyên thủ quốc gia. Nó sẽ là một nhà quan sát thầm lặng, không ngừng tiếp thu thông tin, để cung cấp một cách khách quan về các sự kiện dẫn đến sự diệt vong của hành tinh, chịu trách nhiệm cho các thế hệ tương lai và truyền cảm hứng cho hành động khẩn cấp. Jim Curtis, giám đốc sáng tạo điều hành tại Clemenger BBDO, nói với ABC News Australia: “Ý tưởng là nếu Trái đất sụp đổ do biến đổi khí hậu, thiết bị ghi âm không thể phá hủy này sẽ ở đó cho bất cứ ai còn lại để học hỏi từ đó.” Trong khi tính hữu dụng của nó đối với nhân loại thời hậu tận thế là một câu hỏi mở, giá trị của nó trước mắt dễ dàng được đánh giá hơn. Mặc dù thực tế là việc xây dựng dự án vẫn chưa bắt đầu nhưng các thuật toán của nó đã được thực hiện trong một thử nghiệm beta có thể được quan sát trên trang web của dự án. Tại mọi thời điểm, dữ liệu có trong Hộp đen của Trái đất sẽ được công bố công khai dưới dạng một kho thông tin khí hậu thời gian. Mặc dù một số người có thể coi dự án này là tượng đài cho chủ nghĩa bi quan về khí hậu, nhưng ý định rõ ràng của hộp đen này không chỉ đơn giản là ghi lại sự diệt vong sắp xảy ra của chúng ta, mà thay vào đó là để giúp chúng ta tránh xa nó. >>>Xem thêm video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ (Nguồn: VTV24).