Kiếm hàng trăm triệu USD mỗi năm, những Youtuber này là ai?

Theo danh sách do Tạp chí Forbes của Mỹ công bố ngày 18/12, cậu bé Ryan Kaji, 9 tuổi đã kiếm được khoảng 29,5 triệu USD và 12,2 tỷ lượt xem từ tháng 6/2019 - 6/2020 qua kênh YouTube cá nhân và trở thành chủ tài khoản YouTube có thu nhập cao nhất trên nền tảng này. Youtuber này đã từng sở hữu video với hơn 2 tỷ lượt xem, trở thành một trong 60 video được xem nhiều nhất từ trước đến nay trên YouTube. Ngoài các video "đập hộp" đánh giá đồ chơi, kênh YouTube của Kaji còn có các nội dụng về thí nghiệm khoa học tự làm, giờ kể chuyện của gia đình. Đứng vị trí số 2 là MrBeast - một YouTuber người Mỹ với kênh phát triển nhanh nhất trong lịch sử YouTube. Các video của anh là sự pha trộn giữa các pha làm trò nguy hiểm, tốn kém và hài hước. Dude Perfect là một nhóm giải trí thể thao với 5 thành viên gồm Coby Cotton, Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones và Tyler Toney. Kênh này cũng nằm trong top 10 Youtuber thu nhập cao nhất thế giới năm 2020. Theo ước tính của Forbes, kênh YouTube của 5 chàng trai này có khoảng 57,5 triệu người đăng ký, giúp các thành viên của nhóm thu được 23 triệu USD và 2,77 tỷ lượt xem. Bộ đôi YouTube Rhett and Link có khoảng 41,8 triệu người đăng ký. Kênh của họ thu được 20 triệu USD và 19 tỷ lượt xem. Nội dung của kênh xoay quanh những câu chuyện hàng ngày của hai nhà sáng tạo nội dung theo phong cách hài hước. Kênh YouTube Markiplier được mở vào khoảng giữa năm 2012 khi anh đang ở trong khoảng thời gian chán nản vì chia tay bạn gái và mất việc. Theo danh sách, kênh này có 27,8 triệu người đăng ký giúp anh kiếm được 19,5 triệu USD và 3,1 tỷ lượt xem. Preston Arsement là một trong những cái tên mới góp mặt trong top 10 người kiếm tiền nhiều nhất năm 2020 từ YouTube. Theo Forbes, Preston Arsement, tính đến thời điểm báo cáo có khoảng 33,4 triệu người đăng ký, giúp anh kiếm được 19 triệu USD và tích lũy được 3,3 tỷ lượt xem. Kênh YouTube của "ngôi sao" 6 tuổi người Nga gồm các video ghi lại hoạt động hàng ngày, vui chơi và đi du lịch của cô cùng gia đình. Hiện nay, sự nổi tiếng của Anastasia Radzinskaya đã lan rộng sang nền tảng video TikTok với khoảng 3 triệu người theo dõi. Blippi được dẫn dắt bởi nghệ sĩ giải trí Stevin John. Các video tập trung vào giảng dạy kiến thức cơ bản như màu sắc, số và chữ. Một số video của kênh này phù hợp để đưa vào giáo án tiếng Anh cho lứa tuổi mầm non. Blippi thu được 17 triệu USD và 8,2 tỷ lượt xem. David Dobrik là gương mặt nổi tiếng trên mạng truyền thông xã hội. Anh được chú ý từ ứng dụng chia sẻ video Vine, sau đó chuyển sang YouTube. Tính đến thời điểm đưa ra báo cáo, kênh của anh có 18 triệu người đăng ký, giúp anh thu về khoảng 15,5 triệu USD và 2,7 tỷ lượt xem. Jeffree Star là một beauty blogger cực kỳ nổi tiếng trên YouTube với những video mang đậm phong cách của anh. Kênh YouTube với khoảng 16,9 triệu người theo dõi đã giúp anh thu về 15 triệu USD và 600 triệu lượt xem. Forbes đã xếp Jeffree Star ở vị trí số 10 trong top 10 người kiếm tiền nhiều nhất từ YouTube năm 2020. Ảnh: Tổng hợp Internet Xử lý video nhảm nhí - Nguồn: VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH

