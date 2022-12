Không chỉ iPhone 15, đây là thứ khiến iFan kỳ vọng vào Apple năm 2023

2022 là năm " Táo khuyết" chứng minh con chip M1 không phải là một kỳ tích nhất thời khi tung chip M2. Thực tế, chip M2 bên trong máy tính xách tay MacBook Pro M2 và MacBook Air 13 inch M2 mới không mạnh bằng chip M1 Pro và M1 Max bên trong MacBook Pro 2021 14 inch và 16 inch. Bù lại, chip M2 có thế mạnh về hiệu suất năng lượng. Bên cạnh những lợi thế về bộ nhớ hợp nhất hoặc Công cụ thần kinh – Neural Engine của Apple, thời lượng pin của MacBook khiến chúng trở thành laptop nổi bật nhất phân khúc. MacBook là một trong những máy tính xách tay có thời lượng pin tốt nhất trên thị trường hiện nay và phần lớn là nhờ các chip dòng M. Cụ thể hơn, chip M2 đã giúp MacBook Pro M2 kéo dài hơn 18 giờ trong bài kiểm tra pin - thời lượng pin tốt nhất trên một chiếc máy tính siêu di động. Vì vậy, trong năm tới, các iFan đang tò mò chờ xem chip Apple Silicon nào sẽ xuất hiện trong máy Mac. Chip Intel và AMD luôn là những đối thủ cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, nhưng sau sự xuất hiện của chip M1, Intel đã thực sự đẩy mạnh "cuộc chơi" của mình về hiệu suất CPU máy tính xách tay. Theo các tin đồn, "Táo khuyết” sẽ tung ra thị trường một số MacBook mới đầy hứa hẹn vào năm 2023 với chip M-series được nâng cấp bên trong. Sau sự thành công với dòng chip M1 gồm M1, M1 Pro, M1 Max và M1 Ultra, Apple đã chuyển mình sang thế hệ M2 với nhiều nâng cấp mới hứa hẹn sẽ mang lại sự cải thiện ấn tượng hơn về mặt hiệu năng. Apple M2 sở hữu hơn 20 tỷ bóng bán dẫn, nhiều hơn 25% so với thế hệ M1 tiền nhiệm. Số lượng bóng bán dẫn nhiều hơn sẽ đồng nghĩa với việc hiệu năng của con chip được nâng lên đáng kể và mức tiêu thụ điện năng sẽ giảm xuống. Apple công bố rằng con chip M2 sẽ có hiệu năng CPU mạnh hơn 18% và hiệu năng GPU mạnh hơn đến 35% so với Apple M1. Không dừng lại ở đó, Apple M2 sẽ được tối ưu để sử dụng ít điện năng hơn trong các tác vụ soạn nhạc, chỉnh sửa ảnh. Khi so sánh với các con chip khác trên laptop, Apple cho biết M2 sẽ cho hiệu năng GPU tăng lên gấp 2.3 lần với cùng 1 lượng điện năng tiêu thụ. Bên cạnh hiệu năng CPU và GPU, băng thông bộ nhớ mà Apple M2 hỗ trợ cũng tăng 50% so với Apple M1. Cụ thể, Apple M2 hỗ trợ băng thông bộ nhớ lên đến 100 Gbps và hỗ trợ tối đa 24 GB RAM LPDDR5. Về số nhân CPU, Apple M2 có 8 nhân CPU gồm 4 nhân hiệu năng cao và 4 nhân tiết kiệm điện. Tại sự kiện ra mắt, Apple cũng đã tuyên bố rằng Apple M2 là một trong những con chip dẫn đầu thị trường về mặt hiệu năng/điện năng tiêu thụ. Ngoài ra, Apple M2 cũng được tăng thêm 2 nhân GPU, nâng tổng số nhân GPU lên con số 10. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

2022 là năm " Táo khuyết" chứng minh con chip M1 không phải là một kỳ tích nhất thời khi tung chip M2. Thực tế, chip M2 bên trong máy tính xách tay MacBook Pro M2 và MacBook Air 13 inch M2 mới không mạnh bằng chip M1 Pro và M1 Max bên trong MacBook Pro 2021 14 inch và 16 inch. Bù lại, chip M2 có thế mạnh về hiệu suất năng lượng. Bên cạnh những lợi thế về bộ nhớ hợp nhất hoặc Công cụ thần kinh – Neural Engine của Apple, thời lượng pin của MacBook khiến chúng trở thành laptop nổi bật nhất phân khúc. MacBook là một trong những máy tính xách tay có thời lượng pin tốt nhất trên thị trường hiện nay và phần lớn là nhờ các chip dòng M. Cụ thể hơn, chip M2 đã giúp MacBook Pro M2 kéo dài hơn 18 giờ trong bài kiểm tra pin - thời lượng pin tốt nhất trên một chiếc máy tính siêu di động. Vì vậy, trong năm tới, các iFan đang tò mò chờ xem chip Apple Silicon nào sẽ xuất hiện trong máy Mac. Chip Intel và AMD luôn là những đối thủ cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, nhưng sau sự xuất hiện của chip M1, Intel đã thực sự đẩy mạnh "cuộc chơi" của mình về hiệu suất CPU máy tính xách tay. Theo các tin đồn, "Táo khuyết” sẽ tung ra thị trường một số MacBook mới đầy hứa hẹn vào năm 2023 với chip M-series được nâng cấp bên trong. Sau sự thành công với dòng chip M1 gồm M1, M1 Pro, M1 Max và M1 Ultra, Apple đã chuyển mình sang thế hệ M2 với nhiều nâng cấp mới hứa hẹn sẽ mang lại sự cải thiện ấn tượng hơn về mặt hiệu năng. Apple M2 sở hữu hơn 20 tỷ bóng bán dẫn, nhiều hơn 25% so với thế hệ M1 tiền nhiệm. Số lượng bóng bán dẫn nhiều hơn sẽ đồng nghĩa với việc hiệu năng của con chip được nâng lên đáng kể và mức tiêu thụ điện năng sẽ giảm xuống. Apple công bố rằng con chip M2 sẽ có hiệu năng CPU mạnh hơn 18% và hiệu năng GPU mạnh hơn đến 35% so với Apple M1. Không dừng lại ở đó, Apple M2 sẽ được tối ưu để sử dụng ít điện năng hơn trong các tác vụ soạn nhạc, chỉnh sửa ảnh. Khi so sánh với các con chip khác trên laptop, Apple cho biết M2 sẽ cho hiệu năng GPU tăng lên gấp 2.3 lần với cùng 1 lượng điện năng tiêu thụ. Bên cạnh hiệu năng CPU và GPU, băng thông bộ nhớ mà Apple M2 hỗ trợ cũng tăng 50% so với Apple M1. Cụ thể, Apple M2 hỗ trợ băng thông bộ nhớ lên đến 100 Gbps và hỗ trợ tối đa 24 GB RAM LPDDR5. Về số nhân CPU, Apple M2 có 8 nhân CPU gồm 4 nhân hiệu năng cao và 4 nhân tiết kiệm điện. Tại sự kiện ra mắt, Apple cũng đã tuyên bố rằng Apple M2 là một trong những con chip dẫn đầu thị trường về mặt hiệu năng/điện năng tiêu thụ. Ngoài ra, Apple M2 cũng được tăng thêm 2 nhân GPU, nâng tổng số nhân GPU lên con số 10. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).