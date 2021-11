Khó tin loài cá "xấu như ma", sống qua 2 thế kỷ vẫn khỏe re

Cá quân Rougheye có tên khoa học là Sebastes aleutianus. Đây là một trong những loài cá sống lâu nhất trên Trái đất. Phải mất hàng chục năm để một con cá quân Rougheye con trưởng thành do chúng phát triển rất chậm. Vòng đời của cá quân Rougheye có thể kéo dài 200 năm. Cá thể cá Rougheye sống lâu nhất từng được ghi nhận là 205 năm.Cá Rougheye thường sinh sống ở độ sâu 170m - 700m dưới mực nước biển ở các vùng biển Thái Bình Dương. Nhà sinh vật học Peter Sudmant ở UC Berkeley và các cộng sự đã kiểm tra hệ gene của 88 loài cá quân và xác định 137 gene giúp tăng cường tuổi thọ. Kích thước và môi trường sống là những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của cá. Các chuyên gia phát hiện loài vật lớn hơn thường có lợi thế giúp kéo dài tuổi thọ bởi chúng trao đổi chất chậm hơn và ít bị động vật ăn thịt đe dọa hơn. Tương tự, môi trường lạnh có thể làm chậm trao đổi chất ở động vật. Ví dụ, cá mập Greenland sống ở độ sâu 4.000m, nơi nhiệt độ rất lạnh khiến cho quá trình trao đổi chất tổng thể diễn ra cực kỳ chậm. Do đó, tốc độ tăng trưởng của loài vật này cũng bị chậm và phải mất khoảng 1 năm chúng mới dài thêm 1cm. Không chỉ vậy, cá mập cái Greenland được cho là đạt độ "chín muồi" về mặt giao phối khi cơ thể dài hơn 4 m, tức chúng bắt đầu sinh con đẻ cái ở... độ tuổi 156. Bằng cách so sánh hệ gene của cá quân có tuổi thọ ngắn và dài, nhóm nghiên cứu có thể nhận biết những gene giúp chúng sống lâu. Chẳng hạn, cá quân sống lâu năm có nhiều gene chịu trách nhiệm sửa chữa ADN bị tổn thương. Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy các loài sống lâu có gene phụ trách điều tiết insulin. Một nhóm gene khác gọi là butyrophilin, kiểm soát hệ miễn dịch của cá quân. Các gene tương tự có vai trò ức chế viêm nhiễm ở người đang lão hóa. Sabrina Beyer - nhà sinh thái học chuyên nghiên cứu cá ở Đại học California, Santa Cruz cho biết tuổi thọ dài là điều thiết yếu đối với một số loài cá quân. Chúng có thể mất hàng thập kỷ để đạt đến tuổi sinh sản và rất ít ấu trùng sống sót tới khi trưởng thành nên cá quân cái cần đẻ lượng ấu trùng cực lớn mỗi năm. Đó là nguyên nhân cá quân cần đạt kích thước lớn, sống lâu và đẻ thật nhiều ấu trùng chất lượng cao. Tên gọi của cá Rougheye xuất phát từ việc chúng có 10 chiếc gai dọc theo viền mắt dưới. Mặc dù trông khá xấu xí và thô kệch nhưng cá Rougheye lại sở hữu màu vàng cam rực rỡ đẹp mắt. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

